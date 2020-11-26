【施政報告2020】高中通識科考評簡化為合格與不合格 課本送審及課程內容刪減一半

▲ 最新一份《施政報告》提出改革高中通識教育科，糾正科目被「異化」的問題。（資料圖片）

最新一份《施政報告》提出改革高中通識教育科，糾正科目被「異化」的問題。教育局局長楊潤雄今午（26日）在記者會表示，通識科的爭議從未停過，甚至被污名化，政府決定科目的根據宗旨和目標，精簡課程內容。

他表示，新的通識科目會被冠以新科目名稱，亦會保持必修，但評分會簡化為合格與不合格。科目會訂明重要學習概念，課時將刪減為原有內容一半，亦不設獨立專題研究。

而科目亦要求學生學習國家發展、憲法、基本法、法治，會提供內地考察機會；教科書方面將設適用書目表，會有審批過教科書。

教育局會與大學等探討大學聯招方案，而現時正讀通識科的學生，則會沿用現有安排。

楊潤雄強調，有關改革是根據現時課程宗旨和目標作為改良基礎，亦大致上根據學校課程檢討專責小組的意見改動，包括保持必修必考、精簡課程及釐清學習概念，不同之處只有將考試簡化為合格與不合格。他說，一直有好多人懷疑如何在考試內考核解難、綜合學科能力，現在的修改基礎為，局方覺得如果學生繼續學習，達到基本要求就足夠，不用以考評分辨學生應有幾多級。

而獨立專題研究方面，楊潤雄說，大家有聲音覺得研究負擔重，工作量大，既然學校課程檢討專責小組建議不用必修，所以取消。

至於內地考察方面，他說考察配合中學階段起碼一次機會做考察的目標，認為未必需要額外花太多時間，強調考察不會成為學生成績一部分，評核只會看考試成績，分為合格還是不合格。

另外，楊潤雄表示，局方覺得再用通識科令社會人士有錯誤理解，但新名稱需要與課程發展議會商討。

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記者：徐紹軒