【開心速遞】李芷晴多次客串終可常駐《愛回家》　選港姐入行成「六合彩女神」

▲ 港姐李芷晴在《愛‧回家之開心速遞》演Andy心目中的女神Elaine。

TVB劇《愛‧回家之開心速遞》的Elaine（李芷晴飾）與Andy（崔錦棠飾）曾拍拖一天，二人的感情發展引起觀眾討論。在昨晚（11月26日）《愛‧回家之開心速遞》內，Andy為了在女神Elaine展示男子氣慨，結果慘遭槍傷。

其實李芷晴（Stephanie）之前多度參演《開心速遞》，但都是不同角色，分別演過婚紗模特兒、無名的大學生，以及島大學生Fanny等，當中島大學生Fanny此角色幾乎與朱凌凌（朱凌凌飾）成為一對。

▲ （陳家瑩 攝）

直到近期正式加入劇組，飾演威龍百貨售貨員Elaine，並為劇中的常駐角色之一。

現年27歲的李芷晴接受TOPick專訪，她大爆婆婆是其頭號粉絲，更為了「追星」而學習使用電子產品，十分Sweet！

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▲ （取自IG）

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對於正式加入《愛‧回家之開心速遞》劇組，Stephanie開心地稱：「初初覺得這角色有點像自己，對很多事都抱有興趣，是一個很喜歡與人傾談的女生。她可能有點蠢，容易被騙。」

她又謂：「最大挑戰是沒想過會有個位介紹我出場，拍的第一場已經是對住所有尋寶圖的職員，每一個也會有少少互動。對我來說，本身拍劇的經驗不算很多，第一次比較多對白，以及跟很多前輩去做互動，自己可能也很緊張。」

李芷晴大讚劇中演員很好：「第一次便遇到一大班人，弄頭髮一幕也拍了10個Take，大家會教我如何數拍子，走到哪裏然後如何去做令效果更好。大家都很好，很照顧我。」

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參加港姐入行

曾為設計師的Stephanie於2018年參加香港小姐競選並晉級12強，之後入讀短期TVB藝員訓練班，其後發展演藝事業。曾主持過六合彩，樣子甜美受注意。

中大藝術系畢業的她，在初入行時曾同時教畫畫維持收入：「之後開始多工作後不想甩底，所以後來沒有再教。幸好有數個很穩定的主持節目，所以收入上不會太不穩定。」

▲ （受訪者提供）

不少新演員都面臨過等開工的日子，她也不例外：「試過一個月只上班一、兩天，心情原來會很差的，那時我不想外出，連朋友相約也不想去。當時的思想會較負面，想的也是不開心的事，並考慮過應該回去教畫畫。不過，幸運是那段日子僅維持了一個月。」

Stephanie指自己是名幸運兒：「有些家長可能會覺得入行是在發明星夢，不過父母覺得我已讀完書，便讓我去做想做的事。參選港姐時，他們給予我很多鼓勵。」

▲ （受訪者提供）

婆婆成忠實粉絲

70多歲的婆婆更是其頭號粉絲：「爸爸媽媽都是看網上新聞的，而婆婆則是買報紙的年代。當爸爸Share我的新聞出來，婆婆看見後便會買那份報紙，特別將有我的部分剪出來給我，覺得這件事很Sweet。然後，媽媽便會拿去過膠。」

兩婆孫感情深厚，原來小時候的Stephanie是與婆婆住在一起：「1至3歲時與婆婆一起住，是她湊大我的，星期六日才會回家與父母住。因為我就讀的幼稚園位於婆婆家樓下，可能因小時候經常對住婆婆，所以感情很好。婆婆特別愛錫我，以前會很縱容我，喜歡黏着婆婆。」

得悉外孫女出道當藝人，作為忠實粉絲的婆婆也要緊貼「追星」：「本來她不懂得使用電子產品，卻會刻意開設一個Whatsapp叫我Send相給她看。她又為了我而去學習使用IG，並只Follow我一人。」

婆婆這麼愛鍚自己，Stephanie也很孝順：「家人逢星期日都會去飲茶，全部親戚也會一起，只要不用開工。我也會盡量抽時間每星期日與他們一起去飲茶。」

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李芷晴指，媽媽跟自己的性格及外形也很相似：「有時我們會說同一句說話。她很喜歡與我一起逛街，覺得很難得有一起相處的時間。我們也很愛美，衣服也會Share一起穿，以及齊齊打開衣櫃襯衫。」

Stephanie訪問當天所穿的服裝也是與媽媽一起挑選，即使母女不同場也感受到那份溫馨。

場地供應：Meet 1 Meet Partyroom

記者：梁樂欣