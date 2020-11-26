【一秒拳王】周國賢拍拳賽被打爆眼角送院　Endy縫針後即拍攝盡展專業

▲ 周國賢壓軸上台決戰拳國男神。

周國賢 （Endy）在電影新作《一秒拳王》演單親爸爸，化身成肌肉男上擂台。戲中壓軸拳賽，由周國賢力戰泰國男神Nonkul（查朗桑提納托古飾）。

可是在拍攝時，Endy不慎被Nonkul擊中眼角，周國賢受傷後更要入醫院縫針，沒有休息馬上返回片場拍攝，十分專業。

Endy事後表示，一早知道Nonkul拳力非常重：「但沒想到一埋位拍攝拳擊戲份時，就感受到Nonkul真的很厲害，我形容他像『屍殺列車』一樣，出拳很快很重很準。」

周國賢形容一開始不知道受傷，只覺眼角有股暖流，後來見拳套染有血跡方知眼角受傷。

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▲ 周國賢指Nonkul拳力沉重。

趙善恆感激周國賢

導演趙善恆當開始見到Endy和Nonkul打時，真的非常緊張，見到Endy被意外打傷時，嚇得眼淚都流出來了：「當時只想盡快處理Endy的傷勢，只想他好好休息，亦不想他回來繼續拍攝。」

但Endy在醫院縫了8針之後就決定馬上回來繼續拍攝！「我本身只想他好好休息，當聽到他要馬上回來拍攝時，我內心其實想跟他說，不要回來…. 因為大家都知一回來埋位就要繼續拍攝！」

▲ 《一秒拳王》

這場戲的意外，令恆導對Endy感到萬分感激，「我太感激Endy為《一秒拳王》所付出的血汗，亦感謝所有演員與我一起去經歷拍攝《一秒拳王》這個過程。」