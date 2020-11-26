  • 24°C
香港時間 : 20201126日 (週四) 18:12
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 施政報告2020 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【一秒拳王】周國賢拍拳賽被打爆眼角送院　Endy縫針後即拍攝盡展專業

娛樂 16:20 2020/11/26

分享：

熱門 施政報告2020 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

周國賢壓軸上台決戰拳國男神。

周國賢 （Endy）在電影新作《一秒拳王》演單親爸爸，化身成肌肉男上擂台。戲中壓軸拳賽，由周國賢力戰泰國男神Nonkul（查朗桑提納托古飾）。

可是在拍攝時，Endy不慎被Nonkul擊中眼角，周國賢受傷後更要入醫院縫針，沒有休息馬上返回片場拍攝，十分專業。

Endy事後表示，一早知道Nonkul拳力非常重：「但沒想到一埋位拍攝拳擊戲份時，就感受到Nonkul真的很厲害，我形容他像『屍殺列車』一樣，出拳很快很重很準。」

周國賢形容一開始不知道受傷，只覺眼角有股暖流，後來見拳套染有血跡方知眼角受傷。

【熱血合唱團】李麗珍被家暴浴室爆喊　關禮傑演賤男老公讚珍妹好戲

周國賢指Nonkul拳力沉重。

趙善恆感激周國賢

導演趙善恆當開始見到Endy和Nonkul打時，真的非常緊張，見到Endy被意外打傷時，嚇得眼淚都流出來了：「當時只想盡快處理Endy的傷勢，只想他好好休息，亦不想他回來繼續拍攝。」

但Endy在醫院縫了8針之後就決定馬上回來繼續拍攝！「我本身只想他好好休息，當聽到他要馬上回來拍攝時，我內心其實想跟他說，不要回來…. 因為大家都知一回來埋位就要繼續拍攝！」

《一秒拳王》

這場戲的意外，令恆導對Endy感到萬分感激，「我太感激Endy為《一秒拳王》所付出的血汗，亦感謝所有演員與我一起去經歷拍攝《一秒拳王》這個過程。」

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【麥路人】郭富城少年家貧打工幫補家計　憶亡母感觸現更珍惜家庭時光【有片】
00:02 2020/09/18
【麥路人】郭富城少年家貧打工幫補家計　憶亡母感觸現更珍惜家庭時光【有片】
【無間行者之生死潛行】連詩雅見證好友成暖爸　周柏豪願為女兒放棄玩樂：家人最重要
18:54 2020/11/16
【無間行者之生死潛行】連詩雅見證好友成暖爸　周柏豪願為女兒放棄玩樂：家人最重要
【熱血合唱團】林愷鈴+伍詠詩參演劉德華新戲　發放正能量思考人生方向
11:35 2020/11/12
【熱血合唱團】林愷鈴+伍詠詩參演劉德華新戲　發放正能量思考人生方向
周國賢 趙善恆 電影 劇情片 動作片 組合 歌手 拳擊 爸媽心聲 家庭關係

最高瀏覽

【周星馳于文鳳案】首度公開談前女友關係　女粉絲庭外等星爺：可唔可以打畀我
17:54 2020/11/25
【周星馳于文鳳案】首度公開談前女友關係　女粉絲庭外等星爺：可唔可以打畀我
【母子戀】62歲婦嫁26歲小鮮肉相愛3年　為求登對瘋狂整容隆鼻去皺紋減齡
17:46 2020/11/24
【母子戀】62歲婦嫁26歲小鮮肉相愛3年　為求登對瘋狂整容隆鼻去皺紋減齡
【大義滅親】林作聲稱媽媽是「跳舞群組」 　大義滅親踢爆媽媽走佬上內地
12:55 2020/11/25
【大義滅親】林作聲稱媽媽是「跳舞群組」 　大義滅親踢爆媽媽走佬上內地