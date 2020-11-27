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【英國升學】熱愛踢波盼當職業足球員　喇沙仔赴英留學獲英超球隊賞識試腳

教育 09:00 2020/11/27

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熱門 施政報告2020 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

George赴英國留學，就讀有足球學院的寄宿中學。

近年到海外升學，除了專注學業，也可朝不同方向發展，甚至向運動員的夢想出發。藝人徐榮的13歲大仔徐朗，在今年9月起赴英國升學兼接受足球訓練。有於本港就讀喇沙書院的港生，亦於3年前赴英留學，入讀設有足球學院的寄宿中學，一邊讀書一邊接受精英運動訓練，實現自己的「足球夢」。

17歲港生湯翹哲（George）自小一開始接觸足球，最初在父母安排下，參加以英語教授的足球興趣班，本意是讓他學好英文，沒料到卻開拓了他在足球世界的一片天地。

中學就讀喇沙書院的他，專注學業之餘，亦花了大量時間接受足球訓練，每天放學後會練波最少1.5小時，除了學校校隊訓練，他亦參加傑志足球學院，加入了香港隊U16，接受更專業的培訓和比賽。

George自小熱愛足球。（受訪者提供）

赴英升學接受專業訓練

為了在足球路上有更進一步的發展，加上父母有意安排他到海外升學，有感英國的足球事業發展蓬勃，決定赴英留學。3年前，他入讀了位於英國諾域治（Norwich）的Langley School，該校設有足球學院，專業足球訓練是其中一門學科，每天最少上一節足球課，訓練重點加強球員的技巧和體能，亦有教授上陣的戰術、攻防策略等。

學院教練常為我們爭取不同機會。

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獲英超球隊試腳機會

憑著優秀的表現，George獲得學院教練賞識，2年前邀請他到英超球隊諾域治（Norwich City Football Club）U15青訓隊試腳，是唯一一名亞洲學生參與相關賽事。他表示，該場試腳是當地青年聯賽的其中一場，包括他在內共有3人試腳。

試腳前剛與香港代表隊赴日本參賽而受傷，尚未完全康復，因此試腳比賽時非常緊張，只能盡量踢得保守一點。

雖然最終沒有被選入青訓隊，但George認為，這是一場很好的實戰，激發他日後加倍努力。George在足球學院的校隊，參與過數場大型校際比賽，曾於全國盃（National Cup）取得冠軍，今年初亦在群級盃賽事（County Cup）入到決賽，可惜因為新冠肺炎疫情肆虐，英國多個城市封城，賽事亦被迫中斷。

除了在英國的發展，George亦在2019年以傑志U18青年軍身份遠赴台灣參加2019年亞洲國際青年錦標賽，而目前則效力於東方龍獅的U18青訓隊。

George曾代表香港出賽。（受訪者提供）

英國會考奪佳績

足球夢固然重要，但George亦沒有因而荒廢學業，在足球訓練以外的時間，他都盡量用作學習。他應考了英國會考（GCSE）英文（語文及文學）、中文、數學、物理、化學、電腦科學、體育及歷史，當中有5科取得9級，其餘則取得7至8級。

GCSE自2020年起將所有學科，由過往A*至G級別，改以1至9級制的成績評級，以9級為最高級，而取得9級較以往A*更難。現時George正在修讀英國A-Level課程，未來希望於英國升讀大學，亦會以踢職業足球為目標，繼續努力於足球訓練。

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記者：林愛娜

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