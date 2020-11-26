【新冠肺炎】亞博館確診清潔工曾於天際萬豪酒店工作　疑因借出轉插器予確診空中服務員受感染

▲ 亞博館46歲女清潔員工曾於香港天際萬豪酒店負責客房服務。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情反彈，今日再增81宗確診個案，涉75宗本地感染，而歌舞群組多59人染疫，群組累計至今已有311人確診。衞生防護中心傳染病處主任張竹君及醫管局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲見記者交代疫情。

問及昨日確診的亞博館46歲女清潔員工為何列作與輸入個案有流行病學關連個案，張竹君指，經追查後發現該名清潔工曾於香港天際萬豪酒店負責客房服務，曾經將轉插器交給一名屬輸入個案的47歲空中服務員（個案編號：5482）而受到感染，是目前唯一找到相關的線索，仍正在調查相關接觸的情況，不排除其後找到其他線索或證明沒有關係，會改作為本地個案。

醫管局總行政經理庾慧玲昨（25日）指，局方今日得悉一名亞博館有一名46歲女清潔員工（個案編號：5851）確診新冠肺炎，據資料顯示該名員工沒有在社區治療設施當值，亦沒有緊密接觸者，局方就今次事件安排外判員工在社區治療設施清潔，相信感染風險低，亦沒有影響相關設施運作。

至於早前有一名於11月8日由內地經深圳灣入境的44歲女士（個案編號：5816），與其同住深水埗鴨寮街245號的52歲親戚（個案編號：5815）亦確診，張竹君指，該名44歲女士先於深水埗醫局街147號接受檢疫，其後再搬到鴨寮街與親戚同住。

她又指，在個案5816檢疫期間，其52歲親戚亦曾拿食物到給她，該親戚亦到過深水埗通洲街公園跳舞聚集，但與目前的歌舞群組沒有關係，而在潛伏期曾在不同地方打麻雀，感染機會較高危，故暫列作本地個案處理。當局會將她們的病毒基因分析，與歌舞群組基因比較，以了解是否有關連，不排除是輸入個案的可能性。

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記者：陳子謙