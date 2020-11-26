【施政報告2020】聶德權：現職公務員宣誓將一次過進行　不簽署起碼影響升遷

▲ 聶德權（中）稱，稍後會安排全體現任公務員，一次過宣誓及簽署聲明。（陳國峰攝）

公務員事務局局長聶德權表示，稍後會安排全體現任公務員，一次過宣誓及簽署聲明，確認擁護《基本法》，效忠香港特區和對特區政府負責，如拒絕宣誓，起碼會影響升遷。

聶德權表示，除了常任秘書長和首長級須另外宣誓，絕大部分公務員只需簽署聲明，到時會透過政策局向公務員安排簽署，並給予簽署時限。他表示，相關準備工作已進入尾聲，現正諮詢律政司，釐清和確定如果拒絕簽署，可以有什麼跟進行動，包括是否需要離開公務員團隊。他強調，擁護基本法和效忠特區是公務員的基本責任，簽署聲明是理所當然的事情，稍後亦會和主要的公務員工會溝通。

至於如果公務員違反誓言會有何懲處。聶德權表示，會根據相關言行是違法還是違規，以採取行動，如果是違法的話，就按相關法例處理，如果是違規，就跟公務員紀律懲處機制處理。他表示，公務員和所有市民一樣享有言論自由和參加集會自由，但因為公務員身份，在表達意見時，不要和公職身份產生衝突。至於政治中立，是指不論公務員個人意見如何，都要支持特區政府施政。

另外，聶德權表示，至今約2980名由今年7月1日起入職的公務員簽署聲明，沒有人因不簽署聲明而不獲聘請。

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記者：林曉君