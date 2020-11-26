【香港家居博覽】In-Home Expo 2020抗疫驚喜價低至一蚊 消毒服務廚具銷量增

▲ 香港家居博覽抗疫驚喜價低至一蚊，消毒服務廚具銷量增。

一年一度的一站式家居博覽會「香港家居博覽 In-Home Expo 2020」已於今年11月20至22日香港會議展中心展覽廳 1 DE (Hall 1 DE)圓滿結束。 在第四波疫情來襲下，消毒服務及入廚用具銷量有顯著上升。

家居博覽集設計、建材、家具、家電及家品展銷於一身，匯聚了多個室內設計及裝修公司，提供免費裝修諮詢服務，展出最新最流行的建材物料、家居用品及室外設計趨勢，並一站式提供全城最齊全的床上用品、家庭電器、環保設備、風水物品展銷，啟發你的家居小天地佈置的創意。

但在第四波疫情陰霾下，防疫需求及市民待家時間增家，消毒服務及入廚用品生意額上升一成。

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主辦機構展覽集團總經理朱雪玲小姐表示，今年對展覽業界是艱難的一年，她感謝參展商及入場人司，並冀望來年市道轉好迎來曙光。

大會今年亦特別設立「搶住BUY」驚喜折扣活動，每天指定時間內於場內廣播隨機推出優惠，包括以「一蚊機」可購得熱門家電；於場內逗留時間越長，享有優惠越多。

大部分參展商戶都會在三天展期內，提供獨有折扣優惠，每年都深受入場人士歡迎，吸引不少人一早入場掃貨，今年亦將會再度舉行，望與香港市民以驚喜價攜手抗疫。