浸大獲歷來最大額單一捐款　4.52億建賽馬會創意校園

▲ 浸大獲歷來最大額單一捐款，4.52億興建賽馬會創意校園。(浸大提供圖片)

浸會大學宣布獲香港賽馬會慈善信託基金撥出港幣4.52億元捐款支持興建新校園，讓浸大的學生宿位數目增加一倍，並增設最先進的創意中心，致力成為創意產業的搖籃，又會推出少年資優音樂學院，通過與世界級大學的交流協作，培育更多年輕藝術人才。該筆捐款是浸大歷來獲得最大額的單一捐款。

▲ 賽馬會創意校園興建工程於2020年第二季開始，預計於2024年完工。

賽馬會創意校園鄰近浸大中醫藥學院，佔地7,430平方米，四座學生宿舍將會組成CARE舍堂村（即Creative Arena for Residential Education），以及一個專為音樂、電影、電視、電子遊戲及其他創意領域而設、配備最先進設施的賽馬會點子坊，提供教學及研究空間，浸大音樂系和創意媒體研究領域亦會進駐，將配備創意領域中最先進的設施，當中最具代表性的包括亞洲首個用作科學及藝術研究的沉浸式空間賽馬會白盒實驗空間。CARE舍堂村將提供1,726個宿位。它採用全新的舍堂教育模式，把教與學和學生居住空間無縫結合。

浸大今日（26日）舉行新校園的命名典禮，以答謝馬會慈善信託基金的支持。命名典禮由教育局常任秘書長李美嫦、香港賽馬會主席陳南祿、大學教育資助委員會主席唐家成（以視像形式參與）、浸大校董會暨諮議會主席陳鎮仁、以及浸大校長錢大康主禮。賽馬會創意校園興建工程於2020年第二季開始，預計於2024年完工。

陳鎮仁致歡迎辭時說，這座興建中的全新校園，將有助大學培養具備21世紀所需的創新動力及創意思維的年輕人，同時實現追求研究卓越及提供最佳學習體驗的目標。新校園將配合浸大的策略發展計劃（2018-2028），成為具標誌性的創意教育基地，以及全新的住宿-學習社群，提供最佳學習體驗，並提升大學的卓越研究水平。

▲ 賽馬會點子坊將為浸大音樂系和創意媒體研究領域提供全新的教學及研究場地，先進的設施包括用作科學及藝術研究的沉浸式空間、屬亞洲首個同類型設施的賽馬會白盒實驗空間。

錢大康說新校園為浸大歷史揭開新一頁。宿位數量得以倍增，對浸大學生的全人發展極為重要，「賽馬會點子坊將成為驅動創新意念的引擎，進行國際協作，與社會攜手解決難題，令浸大學生、本地社區以至香港社會整體受益。」同時賽馬會點子坊亦致力成為創意產業的搖籃，並將會在馬會慈善信託基金的支持下推出一系列社區和業界參與計劃，包括賽馬會音樂教育深化計劃、賽馬會「音樂共賞」社區計劃、賽馬會創意產業協作計劃及賽馬會創意藝術培育計劃，以促進香港創意工業的發展。

他又稱點子坊將為外展計劃提供空間、與本地非政府組織合作為音樂人才提供優質培訓、並分享專家經驗和最新教學方法，以提升音樂的教與學；又會推出少年資優音樂學院，通過與世界級大學的交流協作，培育更多年輕藝術人才。此外，賽馬會創意校園項目亦將推出賽馬會傑出青年音樂家獎學金及賽馬會創意產業獎學金，以支持浸大培育具備創意、有能力迎接未來挑戰的學生。

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責任編輯 李志強

