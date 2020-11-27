【好心沒好報】為同事做CPR急救按壓15分鐘　救人反被斥導致胸部瘀傷：傷到我太過份

▲ 台灣一名女子為同事做CPR急救，按壓了15分鐘，反被對方指急救導致胸部瘀傷。

台灣一名女子在facebook群組「爆料公社」大吐苦水，表示自己為同事急救做心肺復甦法（CPR），按壓15分鐘。不料，救了同事一命，卻被同事指急救導致其胸部和手也有瘀傷，「你幫我做CPR過程有傷到我，太過份了」。因對方一直追究，該名救人女子發帖文展示對話內容，請大家評評理，她表示：「我都壓到我快沒力了，但我還是堅持撐過去想辦法把你壓回來！」

該名朱姓救人女子接受台媒訪問時指，事發當日為2個月前，一名女同事突然抽搐休克，突然沒有心跳。朱小姐因有急救護技術員執照，故被請去為同事急救。在沒有AED（自動體外心臟去顫器）的情況下，她為同事做心肺復甦法，按壓了15分鐘，最終對方回復心跳。不過對方出院後，向朱小姐追究身上的瘀傷。

救人者：甚麼叫正確CPR是沒有傷口？

該同事發短訊追究，表示自己胸部和手也有傷口，問朱小姐「怎麼一回事？護士說是你做CPR才有傷口的。」朱小姐則回覆指，做CPR是有機會引致受傷的，並解釋「我沒壓你到壓斷骨頭就很好了，你的手是搬運過程你自己無意義揮到」。她感到被責怪，直言「如果我不幫你急救，你早就掛掉了」。

同事表示自己是糖尿病病人，故很擔心身上有傷口會被截肢，強調傷口是由朱小姐造成的。朱小姐坦言當時情況危急，對方「到院前心肺功能停止」（Out-of-hospital cardiac arrest），不能不按壓，「但你都OHCA了，我只能壓，你這麼在意傷口，請問這樣我當初是不是不要壓你？」

【二人對話記錄截圖】

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惟該同事一再指出，是朱小姐做CPR而令自己受傷，「我可以請醫生開證明，你幫我做CPR過程有傷到我，太過份了」。朱小姐解釋，做CPR本來就有機會受傷，並表示很認真地急救：「當初看到你掛掉，我很認真在做急救」。不過，對方一再追究，令朱小姐感到憤怒，她發文表示：

還說要告我？這是有沒有天理啊？如果早知道他會這樣對我，我當初真的可以選擇不急救！還有，甚麼叫做正確的CPR是沒有傷口？難怪即使在台灣很多人都有學過基本的CPR，但因怕惹麻煩還要跑法院，所以寧可打電話叫救護車就好。

帖文引起網民熱議，有人表示「活起來就謝天謝地了」，也有人指「天下事無奇不有，莫生氣這時便能看出何謂朋友」。

心肺復甦法步驟

本港消防處早前曾上載影片，教市民如何在社區進行心肺復甦法（Cardiopulmonary Resuscitation，CPR） 。

標準的心肺復甦法：30下心外壓+2下人工呼吸，以15至18秒時間完成30下

在兩邊乳頭之間拉一條線和胸骨的交接點，兩手掌相疊，手指離開患者身體

手肘伸直，雙臂垂直，向下壓5至6cm

每次按壓之後，確保胸部完全回彈

避免按壓期間依靠在傷病者胸部上，掌根保持貼緊胸部

人工呼吸前必須打開氣道，以正常的呼吸氣量通氣入肺，每次通氣大約1秒完成

把一隻手掌放在患者前額，然後向下按；另一手兩隻手指提起下頦，打開氣道，幫患者通氣

按額的手捏緊患者的鼻翼，呼氣的時候要觀者患者的胸部有沒有起伏

消防處提醒，心肺復甦法是很消耗體力的。若有另一位受過訓練的人在旁，最好每兩分鐘換人，輪流做心外壓，以保持高質量的心肺復甦法。

若能及時為患者做心肺復甦法，將大大增加患者獲救機會；不斷為患者做心肺復甦法，可拯救性命。

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責任編輯：羅嘉欣