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【周星馳于文鳳案】限聚令下大批記者採訪　周星馳問記者「驚唔驚」

社會 17:29 2020/11/26

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熱門 施政報告2020 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

周星馳完成作供後離開法庭。（梁偉榮攝）

影星周星馳影遭前女友于文鳳追討逾7,000萬分紅案，今（26日）午於高等法院續審。周星馳完成第二天作供後，於等候升降機離開時，主動問及記者，「其實有限聚令，咁多人堆埋嚟唔係幾好」。記者指法庭範圍不受限聚令限制，周星馳隨即問記者「驚唔驚」，記者表示「唔驚」，周星馳則表示「驚」。

完成第二天作供後，周星馳由律師、胞姐及其他人士陪同離開，大批記者亦同行，於等候升降機時，周星馳突問記者，「其實有限聚令，咁多人堆埋嚟唔係幾好」。記者表示「唔驚」，為了工作亦沒有辦法，問及周星馳是否驚時，周表示「驚呀」。

周星馳離開法院大樓時，大批傳媒在外守候，當周一行擬於側門步出時，突然急轉彎改由正門步出，由於周的座駕未駛至，周被傳媒追著拍照，造成少許混亂，有記者於混亂中跌倒，而周最終截返大樓內等候，期間顯得有點不耐煩，不久其座駕駛至，周才離開法院大樓，登車離去。

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記者：林育慧

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