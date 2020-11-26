【藝人減肥】譚玉瑛飲酒食肉長保107磅　食極唔肥全靠慢食減肥法

▲ 識飲識食的譚玉瑛，吃肉飲酒無懼發胖，十年如一日，都是那麼瘦，維持107磅。

近日，張敬軒除了成為疫下首位重返紅館開演唱會的歌手，他經常提及的工人姐姐早餐也成為熱話。早餐是一日三餐中最重要的一環，近年由兒童節目主持搖身一變成飲食達人的譚玉瑛姐姐，不單重視豐富的早餐，連晚餐也要吃三個鐘兼且飲返兩杯，可以說識飲識食，才能在《阿爺廚房》傍住鼎爺做其得力助手。

究竟譚玉瑛早餐吃甚麼？「我這個早餐已吃了20年，好像定食一樣，日日食都不會悶。」她會自己弄一個用黃豆或黑豆煮成蓉的糊仔，然後加入不同的食材，如營養豐富的小麥胚芽、奇亞籽、乳酪、肉桂、杏仁、梅乾、果仁、蜜糖等等，又自己弄麵包，塗花生醬或自製的紅莓醬。而為了有豐富的蛋白質，她又會吃一隻烚蛋，還要加一件煙三文魚做的三文治；還要吃3款水果。訪問當天，她就吃了木瓜、啤梨、奇異果及香蕉，有4款之多。

「早餐我會自己同自己食，那麼就可以吃甚麼都得。」她還會邊看劇集電影邊慢慢吃早餐，極之識歎。

▲ 這是譚玉瑛的豐富早餐，包括鐵觀音（她喜歡每天飲不同的茶）、烚蛋、3款水果、肉鬆麥包、紅豆沙，以及混合一眾健康食品如cereal、奇亞籽、乳酪、肉桂、蜜糖杞子及開心果的豆蓉大雜薈。（圖片被訪者提供）

沙律食材要多元化

晚飯她也會吃3個鐘，就好像在外用餐一樣，前菜、沙律、主菜、甜品都不缺。前菜可能是沙律、焗茄子，吃到差不多，才走入廚房煎羊扒，但講到沙律，她就最一絲不苟。

我去超市一定買3寶：橄欖、乾番茄及雅枝竹。我很喜歡雅枝竹，那味道很特別。我有次去羅馬旅行時，買了很多回來，但原來自己整好煩。

她弄的沙律材料，通常也有十樣八樣，火箭菜一定有，還有之前提過的乾番茄、橄欖及雅枝竹。還會有松子、無花果（她喜歡撕開來吃），以及不同時令的生果，如夏天就有桃、中秋節就有柿等等。

但如果當晚是煮中式芥蘭（她至愛不怕悶），她也一定會吃沙律。

因為生菜含有豐富的微量元素，而菜煮熟了會變得很少，怕食得太少菜，所以就算冬天我也會食沙律。

▲ 晚飯她也會吃3個鐘，就好像在外用餐一樣，前菜、沙律、主菜、甜品都不缺。（湯炳強攝）

甜品竅門是勁加酒

甜品方面，如果太忙通常買現成回來吃，但她弄Tiramisu也有一手。「我是跟朋友的老公學的，他是美國人在當地做廚，有一次他來我家整，我就在一旁偷師，原來要落好多Marsala酒，試過做給朋友吃，都說在坊間吃不到咁好食。」最近譚玉瑛便到香港知專設計學院，早上做一個Tiramisu下午又做一個，連續做了5天，讓學生拍攝考試，學生也搶著吃。

「以前要買這些Marsala酒很難，我通常一見到就不理會自己是否可以放入袋，就入定貨，那麼想做Tiramisu就可隨時做。」幸好，現在譚玉瑛家中附近的超市，都有這款來自意大利的加烈酒可以買到，就不用她煩惱了。

做運動食多了也無負擔

這樣識飲識食，會否令譚玉瑛變大肥婆呢？但事實是譚玉瑛卻是十年如一日，都是那麼瘦，維持107磅。到底她有甚麼秘訣？

我無請教練，只是做機，如跑步機、單車機、拉筋機，如果不用工作就會每日做兩小時，所以就算食多了也無負擔。

自言從來沒有試過任何減肥方法的譚玉瑛，還要愛吃肉，羊、鴨都是她喜歡的肉類，只是肥一、兩磅就吃少一點；煎炸肥膩食物也會吃，但吃得不多，而且做運動就可以回復窈窕身形，聽到也令人羡慕！

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阿爺教落：醃豬肉要加許多水份

由2016年開始，拍到今天《阿爺廚房》已是第五輯，譚玉瑛這個鼎爺的最佳拍檔，經常跟著李家鼎出入廚房、農場、菜市場，不單可以乘機偷師，還可以近廚得食。「最享受當然是食，但唯一麻麻地是監製話廠景是大牌檔，因此不適宜飲紅白酒，只能飲啤酒。」

沒有刻意，但鼎爺有些餸菜的確是可以配酒的，如鹹魚蓉煎肉餅。「我喜歡食馬友，想找條靚的馬友鹹魚，鼎爺說很難找，便送條給我，用來煎肉餅，送酒也不錯。」譚玉瑛說那件鹹魚很大，她一次做了10件肉餅，而且一定要加蝦肉，這才是彈牙的源頭。

在《阿爺廚房》，譚玉瑛也學會到醃豬肉，原來要加許多水份才會嫩滑。「以前以為自己買了一舊唔靚嘅豬肉，才會比較乾。」

至於拍《阿爺廚房》有甚麼難忘事？「那次打完風去塔門拍攝，在船上橫風橫雨全身濕晒。我們要在只有1呎闊的魚排走動，以前我是不怕的，但那天海面還有風浪，我怕會跌落海。攝影師叫我行去那邊，我好惡話：『我一定不會行，你拍就拍啦！』」結果最後是鼎爺代勞去拍撈魚的過程。

場地提供：海景嘉福洲際酒店

記者：何小雲