【絕世好奶奶】盧宛茵從不囉嗦不干涉湊孫　開通奶奶視新抱為好友婆媳相處零壓力

▲ 「御用媽打」盧宛茵在新抱眼中是一名開通奶奶，彼此是好朋友關係。

TVB「御用媽打」盧宛茵（Madam Lo）演活無數的媽媽及奶奶角色，近年以《BB來了》的惡奶奶角色最深入民心，現實中的Madam Lo亦已兒孫滿堂，是帶給後輩歡樂的開通奶奶。育有兩子一女的她，笑言兩位新抱是她的頭號粉絲，最常留意她的演出，婆媳相處猶如好朋友。

離婚後獨力養大3子女

我是享樂派，座右銘只是吃喝玩樂，我都已屆這個年齡，要好好享受人生。

年屆67歲的盧宛茵育有3子女，自長子升讀中學時，她與前夫、香港第一代新聞主播何鉅華離婚，從此獨力養大3子女，並送往英國供書教學。自子女學成歸來後，Madam Lo如釋重負，放手將人生決定權交託子女，自己做個逍遙派，有工就開，無工開就去玩。

▲ 盧宛茵共育有3子女及4孫兒。（相片由受訪者提供）

3子女如今已成家立室，Madam Lo開心告訴筆者︰「我有4個孫，3女1男，只是2至5歲還很年幼。我男孫今天生日呀，做完訪問去食飯。」

孫兒得意搞笑讀書叻

她大讚4個孫都好乖，讀本地學校，孫女性格文靜，讀書好勤力、好叻；而唯一男孫最愛搗蛋，特別得意搞笑。

▲ 盧宛茵大讚孫仔得意搞笑，孫女則乖巧精叻。（相片由受訪者提供）

一談起孫仔，Madam Lo總是呱呱大笑，別以為她特別愛男孫，查實她從不要求子女繼後香燈，並早已表明，不會干涉其往後生活，「你們喜歡生幾多個就生，負擔得起就生。」

與子女新抱分開住少爭拗

子女懂得衡量，工作了一段長時間後，至近年認為有經濟能力，才決定組織家庭誕下一代。子女反之亦沒有要求媽媽幫手湊孫，自己請工人搞掂。

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Madam Lo直言仔大仔世界，應好好與新抱享受自己的家庭生活，「不同住，就會無爭拗。」奶奶也應該表現好學一點，以前湊B的一套已經幾十年前，或許已過時，不如看看現今的湊B方式，有何先進產品。

好像以前我們烚奶樽，全放入一個大煲內煲熱，我都不清楚現在是怎樣做，但我不會過問，更不會叫新抱學我以前的做法，我只會看她做並說︰「好新、好先進喎，我都要學習一下。

新抱湊得掂，奶奶毋須干涉太多，她笑言自己仍熱愛演戲，沒有幫手湊孫，閒時便上門一起食飯，順道探孫兒，但她聲明︰「我沒有縱孫，我一視同仁的。」

▲ 盧宛茵去年舉行個人首次楝篤笑《盧師動眾Madam Lo Show》，子女及新抱前來捧場。

口說不干涉，但Madam Lo有細心留意孫兒的健康，忍不住呻兩句，「他們常對著電子產品，我叫子女不要讓他們看太多手機、iPad，驚壞眼。」不過今年疫症當前，幾乎日日都要上Zoom網課，只能控制一下使用時間。

奶奶不囉嗦 新抱陪high tea

在新抱面前，Madam Lo不會「敦起個款」、不囉嗦，以免新抱覺得她很阻礙。新抱有這名開通奶奶十分幸福，也懂得禮尚往來，不時陪奶奶high tea、送禮物，包括iPad、手機殼、化妝品、唇膏及香水等。

她們知我鍾意香水，有時我都不好意思收，我們的關係真的似好朋友。

▲ 盧宛茵兒孫滿堂，她維繫家庭之道就是大家坦白、多歡笑。（曾耀輝攝）

新抱成頭號粉絲捕實奶奶演出

兩名新抱更成了奶奶的頭號粉絲，奶奶每套戲都有捧場，連電視重播都追看；當見到報紙、雜誌及網上報道有奶奶，亦會立即剪報、截圖及儲存連結，傳送給奶奶看。

Madam Lo邊說邊展示新抱的截圖給筆者看，發現當中有不少是本網的報道截圖，即使是一些關於家庭關係的新聞，用上了Madam Lo的劇照，她都一一收藏，還答謝本網的支持。

▲ Madam Lo的新抱連使用奶奶劇照的新聞也截圖留念，感謝支持。（林綺玲攝）

歡笑聲維繫大家庭

獨力湊大3孩不容易，Madam Lo曾在個人首次楝篤笑中，坦言自己婚姻失敗，令子女在破碎家庭中成長，令他們的童年過得不快樂，心裡一直感到愧疚。

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仔大女大，在英國學成歸來陪伴她，已足證一家人的感情密不可分。如今家庭成員已增至逾10人，在限聚令前，平均每月有2次家庭聚會，一聚首就像「家庭棟篤笑」，個個都搞笑貪玩，笑聲響遍餐桌。

Madam Lo疼錫餐桌上的每一個家人，搞笑基因也遺傳了後代，「可能是我風趣幽默的性格，遺傳了子女，小小事我們都會笑餐飽，彼此間從沒有小氣之心。」多點歡笑，就是Madam Lo維繫家庭之道。

▲ 盧宛茵仍有角色想嘗試，她自看過電影《小丑》後，很渴望做女版Joker角色，揚言必定好有發揮。（曾耀輝攝）

首參演廣播劇宣揚家庭和睦

演過無數奶奶角色的Madam Lo，一直希望宣揚仁愛家庭文化。她最近參與了香港電台第二台播出的廣播劇《畢得鳥劇場》，聯乘兒童節目《玩玩星期天》一同製作，每集講述家庭因不同鎖碎事引發吵鬧，在擁有讀心術的神鳥「畢得鳥」協助下，一家人最後都坦承相對，重拾溫馨。

今次是Madam Lo首次參與廣播劇，聲演嫲嫲兼奶奶，與飾演兒子的麥長青和新抱趙麗如，有很多溝通問題，每次彼此都需坦承相對，才能解開紛爭。

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寄語新抱們︰奶奶不是工人

Madam Lo了解很多奶奶性格，嘮叨是其中一個主要問題，她認為新抱們要識氹老人家，寄語新抱們面對奶奶要識執生。

毋須勁擦鞋，得閒帶奶奶飲茶已經好高興，有時老人家會哦下，你當她唱歌又好，甚麼都好，不要太介懷上心。新抱也不要「老馮」當奶奶是工人，奶奶都幾十歲，都想享受自己生活。

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記者︰林綺玲