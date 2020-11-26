Alphabet旗下公司更新防疫政策　員工違反或遭「無薪隔離」及解僱

▲ Alphabet旗下的自動駕駛企業Waymo日前再更新有關COVID-19的安全協議，不過就列出了新規定如「無薪隔離」（unpaid quarantine）及紀律處分，並指員工若違反新規定的話，或會遭解僱。（Waymo官網圖片）

新冠肺炎疫情持續，企業紛紛推出新安全政策應對，據外媒CNBC報道，Alphabet旗下的自動駕駛企業Waymo日前再更新有關COVID-19的安全協議，不過就列出了新規定如「無薪隔離」（unpaid quarantine）及紀律處分，並指員工若違反新規定的話，或會遭解僱。

在全美確診新冠肺炎病例創下新高之際，該企業隨時可能需要再次關閉服務，報道引述該公司向員工的傳送電郵內容指出，其新政策中的無薪隔離就是指如果員工因在工作中與確診患者有密切接觸而需要隔離，員工仍可照常獲得工資。但是如果調查發現員工沒有遵守安全程序，則不會獲發有關工資。

更新後的政策還要求所有員工必須佩戴口罩，只有吃東西或休息時除外。員工只有在隔離、室外、單人洗手間或在封閉的辦公室內單獨工作時，才能脫下口罩；而所有員工之間必須保持6英尺（約1.8米）的距離。

報道指，電郵內容提到，未遵守新政策規定的員工可能會被停職5天，期間停止發放工資，以及扣除7分績效分數。如日後再次違反規定，更可能面臨額外的扣分，甚至被解僱。不過Waymo並未沒有回應及評論有關內容。

事實上，該公司自年初疫情爆發時曾暫停運營，讓員工可以在留家抗疫、強制隔離期間如常發放工資，並直至今年夏天才恢復運營，在10月再於亞利桑那州推出新的無人自駕的士服務；惟未來則無法保證能夠繼續在暫停運營時發放工資。

責任編輯：張寶燕