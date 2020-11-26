【港大藏屍案】摯友指張祺忠不擅追女仔 ：「懂得追就不會追這樣的啦」

▲ 審訊中曾出庭作供的證人，無論是控方還是辯方的，均形容張為人有禮冷靜。（資料圖片）

張祺忠自言多年來對妻子罵不還口，卻因一時失控將妻子勒斃，相識半世紀的摯友坦言，最初以為張被捕的消息是惡作劇，又指張為人好到不得了，且不擅於追女仔，「懂得追就不會追這樣的啦」。



身材瘦小的張祺忠看來文質彬彬，言談舉動都充滿學者氣息，審訊中曾出庭作供的證人，無論是控方還是辯方的，均形容張為人有禮冷靜。

與張相識50年的建築師陳梁材為兒時摯友擔任辯方證人後坦言，最初從老同學的whatsapp群組中得知張涉殺妻被捕的消息，一心想著是誰人惡作劇，後來見新聞報導才感事態嚴重，隨即安排與張會面。



提及與老友同窗多年的往事，梁一再強調「張祺忠這個人好到不得了，所以這宗案件是沒有人會相信的！」梁形容張自小樂於助人，「小時候就借功課給同學抄，考試又會幫同學作弊」，甚至有朋友到港大附近的瑪麗醫院探病，他亦會借出車位讓別人泊車，「50幾歲人了，如果他是壞人，會這樣嗎？」



儘管與張相識多年，梁亦曾只見過張的妻子3、4次，他感覺張的妻子十分霸道，即使是老同學都會攜眷出席的聚會，張往往孤身隻影赴會「大家都知他們兩夫婦關係欠佳，免得要他難堪」。梁又形容張自小乖巧聽話，被問到張是否擅於追女仔，梁即笑言「懂得追就不會追這樣的啦！」



對於張於審訊中談及自己於案發時受抑鬱症影響，而且案發前已不堪工作壓力和大病一場，梁猛然點頭指說法與他的觀察吻合，因為張自2018年初起已鮮有出席同學聚會，而且顯得暴瘦，梁更坦言張於還押中的氣息比當時還要好，因此他相信張患有抑鬱症的說法。

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記者：楊詠渝