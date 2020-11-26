【最後情書】文盲老翁65歲退休苦讀廿載　約定每年送愛妻情信︰來生再遇見你

▲ 日本一名文盲老翁在65歲退休重返校園，苦讀多年後，為妻子寫下情書。

日本電視台追訪了一名8旬老翁，分享了他感人的愛情故事，為養家很早出來工作，目不識丁，至結婚都沒有告知伴侶自己是文盲，及後妻子揭發，鼓勵丈夫一起加油。丈夫65歲退休決定重返校園，苦讀多年後，用歪歪斜斜的字寫下整整7頁紙的情信予愛妻，非常感人。

▲ 西畑保與妻子皎子很恩愛。（圖片︰livedoor NEWS）

小學2年級輟學不會寫字

日本節目《ザ!世界仰天ニュース》（中譯︰世界上讓人吃驚的新聞）於11月初播出的一集中，追訪了84歲西畑保伯伯的經歷，家人在和歌山從事木炭生產 ，母親在他7歲時死於肺結核，身為兄長的他要幫忙照顧3弟妹，讀書只升到小學2年級便輟學，不會寫字、不會認字。在15歲那年，西畑保到奈良工作，求職屢碰壁，只能當洗碗工，至30歲時遇到壽司店師傅願意傳授廚藝，不計較他不識字，開始了穩定的工作生活。

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至西畑保35歲時，在朋友的介紹下認識了同齡的溫柔女生皎子，兩人相愛並希望組織家庭。當時西畑勤力上進，但他有一個奇怪的習慣，在餐廳永遠不看餐牌，只指著鄰桌的食物點餐，其實是文盲的他不懂看餐牌上的字，而皎子一直沒有起疑心，兩人交往半年便結婚。可是，西畑保一直都不敢開口說出不識字的秘密，害怕會因而失去妻子。

妻婚後半年揭丈夫是文盲

在婚後半年的某一天，皎子遞上一塊通告板予丈夫，需要西畑寫上名字和地址。西畑握著筆未能下筆，那時才向妻子坦承自己是文盲。本以為皎子會大怒，沒想到她沒有生氣，還笑著為丈夫打氣：「我們一起加油吧！」自此，皎子就成為了丈夫的「筆」，例如幫生病的丈夫填寫病人資料表格。

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2人誕下兩女，一家四口很幸福，可是爸爸眼見女兒可以寫信送媽媽，自己卻不識字，心中不是味兒，希望寫字的願意一直放在心中。直到65歲退休時，西畑保開始到夜校學習，太太亦很支持。

65歲退休重返校園學習

礙於年紀較大，記憶力及學習能力都欠佳，西畑保花了半年時間才學會寫自己的名字和住家地址，之後幾年開始能看懂大多數文字。直到71歲那年，結婚35年的聖誕節，他寫了人生第一封情書給愛妻，雖然字跡不工整、有錯字，但長達7頁，令皎子相當感動，之後約定每年也寫一封情書。情書內容節錄︰

作為一個不被社會認可的人，我曾經無數次在被裡哭泣。可是，你知道我不會書寫後，竟然對我說：「我們一起加油吧！」這句話我一直牢記在心中，因為有你的陪伴，才有現在的我。

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送愛妻最後情書

不幸皎子之後心臟病發去世，只收到丈夫3封情書，不過西畑保沒有因妻子離開而放棄學習，今年84歲的他畢業了，苦讀近廿載。他在節目中公開給妻子的第3封情書，內容令人動容。

我想永遠和你生活在一起，希望來生我還能再遇見你。

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責任編輯︰王明芳