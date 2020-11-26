【校長訪問】放下45年教鞭到英國退休　前英華校長林浣心：我體會做媽媽的感覺

▲ 前英華小學校長林浣心去年退休移居英國，指自己接待舊生來留宿時體會到做媽媽的感覺。（文子健攝）

頂着齊陰冬菇頭，臉上總掛着笑容，發出爽朗笑聲，是人稱「Snoopy校長」林浣心的標誌。從1974年在聖羅撒學校任教，再到協恩小學及英華小學擔任校長，林浣心教過的學生多不勝數，桃李滿天下。直至2019年，她卸下英華小學校長重擔，放下45年教鞭，離開校園，移居英國利物浦過上退休生活，卻從來沒有跟學生斷過聯繫，經常香港、英國兩邊走。

原以為酷愛史努比的她，家中定會放滿公仔及周邊商品。踏進她在香港的家，卻看見另一番景象：層架上陳列她與學生的合照、飯桌旁貼了她與英華舊生仿拍「那些年」的海報、電視櫃放置數個學生製作的「驚喜盒」、走廊牆上貼滿學生的來信⋯⋯林浣心如數家珍地介紹每一樣東西的來歷，以興奮雀躍的聲線帶人進入她與學生的回憶。

▲ 林浣心在退休前送給學生的禮物。（文子健攝）

學生笑稱家像B&B

退休前，林浣心特意製作了明信片，送給每一位學生。她更講述明信片的設計由來，

這張明信片，是我臨退休前送給每一位學生的禮物。封面畫了我在英國種花和煮飯，這些都是以往我不會做的事，卻像預言般逐一實現。

林浣心最意想不到的，是待在英國的時間，竟然令她學懂煮飯及整甜品。

我第一樣學懂的是瑞士卷，每逢有舊生來留宿，我就會整一卷給他們吃。

林浣心移居英國之後，發現當地不同城市都有舊生的蹤影，由小學、中學甚至大學及博士生都有，便邀請他們來家留宿。

學生三五成群地來住，一批走了又接另一批，他們都笑我家像B&B。我在英國最愛逛家品店，經常購買枕頭套及床單，供他們替換。

▲ 從來不進廚房的林浣心，在英國首次製作瑞士卷給來訪的舊生享用。（林浣心提供）

體會做媽媽心情

畢生奉獻給教育，林浣心與丈夫沒有子女。她卻笑稱，雖然自己沒有小朋友，但舊生來住宿的時候，她開始體會做媽媽的心情，

好開心見到小朋友成長，由他六、七歲，以往要低頭望；到現在個個都高過你，要仰望他們。不過他們仍然對事物有好奇心，喜歡學習，對人有尊重、有愛心。你發現小時候教他們的東西，他們都記住。

▲ 英華舊生輪流到林浣心的家留宿，笑稱她家像是B&B。（林浣心提供）

每逢有舊生來留宿的日子，林浣心便儼如媽媽，起早床為他們安排早餐，等整晚顧着玩不肯睡的男生下來享用。

那幾日，我只是諗三餐，都諗到頭都爆，媽媽要想的一定更多。

她指，自己平日只睡4小時，有人擔心她退休後「冇嘢做」，她以熟悉且爽朗笑聲回應：「忙到死啊！淨係煮三餐原來都好忙㗎！」

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記者：胡嘉儀