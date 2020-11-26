【新冠肺炎】荔景社區檢測中心周六起啟用　每日早8晚8開放

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食物及衞生局局長陳肇始今日（26日）宣布，當局將增加5間社區檢測中心，包括荔景、屯門兆麟、粉嶺和興、坑口以及油塘社區會堂。安球醫學化驗所有限公司與本地生物科技初創企業相達生物科技國際有限公司，將成為荔景社區檢測中心的承辦商，以每次240元的價格，為市民提供樣本採集及相關檢測服務。

兩間公司今日宣布，指將為荔景社區檢測中心的承辦商，以每次240元的價格為市民樣本採集及檢測服務。發言人指，荔景社區檢測中心使用的是由相達生物科技於本地研發和製造的 2019 新冠肺炎病毒產品，包括「相達新冠病毒核酸（RNA）提取試劑盒」，以及試劑，獲歐盟認證，較傳統固相提取技術/金標準，能提取多達超過10倍病毒核酸量，令其檢測更快速、價廉和準確。

安球醫學化驗所市場總監曾冠群表示，很高興與相達生物科技合作，繼月中成為19所政府認可進行新冠狀病毒病核酸檢測的本地醫療機構之一，今日成為荔景社區檢測中心的承辦商，在新冠狀病毒第四波肆虐的緊急關頭，馬上投入為市民服務。



相達生物科技創辦人、主席及行政總裁招彥燾博士指，相達生物科技很榮幸能夠透過與安球醫學化驗所合作，成為政府指定其中一間新冠肺炎病毒社區檢測中心的承辦商，將把香港研發的液相提取技術應用於中心的病毒檢測服務，希望能夠為市民提供檢測選項，協助社會築起有效的、立體的抗疫防線。



荔景社區檢測中心的開放時間是每天上午8時至下午1時30分，以及下午2時30分至晚上8時。中心在中午及晚上關閉後會進行深層清潔及消毒，市民可以直接前往檢測中心即場登記及進行檢測，會於 24小時內獲通知核酸檢測結果。市民如有查詢可致電54467359。

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記者：郭詩詩