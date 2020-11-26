【東京人壽】容祖兒講新歌感觸流淚　Joey網上直播見張敬軒穿浴袍

▲ 容祖兒推出廣東新歌。

容祖兒的新歌《東京人壽》及MV推出，久未開Live的祖兒於社交平台做直播，跟大家分享新歌創作細節，更即席唱出新歌。為新歌填詞的黃偉文、跟她一起為新歌作曲的樂隊Dear Jane結他手Howie、編曲的何秉舜齊齊睇直播。

提到新歌內容表面是一首悲觀地樂觀的歌，內裏卻是希望大家珍惜當下，再加上見到藝人朋友及網民的熱烈反應，祖兒一時感動忍不住落淚。

收拾心情後，祖兒邀請軒仔一齊做Live，當看到軒仔一頭濕髮兼身穿浴袍，原來軒仔正在浴室梳洗，祖兒邊笑邊說：「你落緊妝呀？冇嘢啦bye bye。」便立即收線。

▲ 祖兒開live發現濕髮軒仔。

祖兒又跟Howie一齊直播，並透露自己首次作曲的感受，「第一次作曲絕對係一個大挑戰，自《心之科學》同Howie好有默契，亦好鍾意其才華，希望第一次參與創作能夠同Howie合作。」

除了作曲，祖兒亦體驗另一種第一次，「今次用了好長時間、在好多不同地方去唱，同時亦試咗我人生第一次隔空錄音，透過視像會議在不同地方，也可以同步做一件事。」

▲ Joey一時感觸。

歌曲MV由台灣導演黃婕妤（Remii）執導，他曾為吳青峰的《歌頌者》、蔡依林的《你也有今天》、林俊傑的《交換餘生》等歌手拍攝MV。

這次祖兒不單邀請對方操刀，事前還參與創作，一起構思如何運用奇幻方式表達。例如畫面會以陀螺貫穿夢境與現實，而MV中男女主角走過的路徑在旁人眼中又似是毫無痕跡，這些都為MV帶來點點幻想空間，無限聯想。