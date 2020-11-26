【施政報告2020】楊潤雄：無意圖弱化通識科或變為國民教育　增內地考察配合了解國家發展

▲ 教育局局長楊潤雄強調，無意圖弱化通識科，或將其變為國民教育。（陳國峰攝）

最新一份《施政報告》提出改革高中通識教育科，包括課程內容刪減一半、考評簡化為合格與不合格，設適用書目表課本需送審等。詳情請看：【下一頁】

教育局局長楊潤雄強調，改革建議中大部分內容由現時通識科演變出來，希望大眾千萬不要覺得是全科完全轉變，亦認為局方不是推出全新科目，外國不會不清楚。他指是次變更不會影響通識科目的國際認受性，局方會再視乎情況是否需要解釋推廣。

楊潤雄又指，雖然科目內容會有增減，是相信對老師影響未如大家想像中大，認為透過培訓，老師有能力掌握轉變。



他強調絕對無弱化某一科想法，反而通識科維持必修，是反映局方重視這一科；又指國家發展已在現行通識科的課程內容內，強調沒有意圖將通識科變為國民教育，又說今時今日香港學生無可能不懂香港與國家關係，倘若不教相關知識對他們不公平，教育亦不全面。

至於為何只要求學生到內地考察，而不是到外國考察，楊潤雄解釋，現時科目並無要求學生到外地考察，強調不是由國際考察「縮」為內地考察，認為加入內地考察可以令學生「親身去內地睇多啲、親身有多啲感受」，有助開拓眼界；他又指，現有課程不少篇幅涉及「了解國家發展」，認為考察可配合課程架構。

被問到高中需釋放空間，為何要在有限課時加入內地考察，楊潤雄稱可以結合其他科目的考察「同時進行」，「同樣一個考察可以做兩樣嘢」，舉例如「一方面做歷史，亦可以做通識科考察」，他又說，「如果根據我哋對學生嘅期望，我哋期望中學有一次機會去內地」，故認為「未必一定」會佔用更多課時，強調加入內地考察是考慮到盡量豐富學生學習、培養明辨慎思能力。

楊潤雄說，整個改革建議愈快推愈好，如果下一個學年做到就不會猶豫，但仍要視乎程序。

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記者：徐紹軒、馮琪雅