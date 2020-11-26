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【愛心助人】關心基層溫飽堅持每日送食物　7旬麵包店老闆染疫亡愛女繼承遺願

親子 19:16 2020/11/26

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熱門 施政報告2020 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

意大利一位7旬麵包店老闆堅持每日在店外放置食物籃，讓基層家庭及有需要人士自取食物。

施比受更有福，意大利一位7旬麵包店老闆關心基層溫飽，在新冠肺炎疫情間，堅持每日在店外放置食物籃，讓基層家庭及有需要人士自取食物。可惜這位愛心老人本月染疫亡，他的女兒悲痛接手麵包店，望繼承父親遺願助人。

店外放食物籃自取

據美國《紐約時報》報道，意大利米蘭的76歲麵包店老闆Gianni Bernardinello自今年3月，眼見當地爆發第一波新冠肺炎疫情，對經濟造成沉重打擊，影響不少人的生計，因而開始在他位於米蘭唐人街的麵包店外放置食物籃，裡面放滿麵包、薄餅、糖果等食物。

食物籃上方的標語寫著，「給有需要的人伸出援手，歡迎自取，也別忘了留一點給別人」。Gianni總是在麵包店外放下食物籃後，便匆匆離開，深怕欲取食物的人看到他後，感到尷尬而卻步。

Gianni默默行善，在麵包店外放置食物籃，裡面放滿麵包、薄餅等食物。（圖片來源︰Bernibistro fb）

Gianni的56歲客人兼朋友Alessandra De Luca表示，Gianni說他只是把晚上賣不完的麵包及剩食送贈人，但Alessandra曾看到他把中午新鮮出爐的麵包放在食物籃內，親身感受到這位老人對別人的關愛。

一生助人不幸染疫亡

不幸的是Gianni早前染疫，並於本月9日離世，享年76歲。他的女兒Samuela Bernardinello指爸爸患病前，每天都堅持到麵包店打理業務，即使她勸說疫情下應多留在家，爸爸只說︰

這間店130年來從沒一天休息不做麵包，連在1943年炸彈襲擊中都沒停過。

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Gianni在1943年12月22日於米蘭附近一個城鎮出生，他12歲開始擔任金匠學徒，後來成為一名時裝攝影師，又開始了紗線生意。當行業在1980年代經歷危機時，他開始尋找新的商機，想出售一種「人們永遠需要的東西」，於是他想到了麵包。

他於1989年購買「Macchi」麵包店，並以自己的暱稱改名為「Bernibistro」，他在前麵包店老闆及師傅的訓練下，由零開始學搓麵團、整麵包，很快學會這門手藝，能整意式薄餅、麵包、餅乾、糕點等。

愛女接手生意延續愛

麵包店成為社區居民的聚腳點，當地人閒時在這裡聊天、吃麵包、喝咖啡，Gianni還與中國企業家協會在附近組織爵士音樂節。他離世後，女兒Samuela接手麵包店，繼續在店外放置食物籃，居民受Gianni的善心影響，也會在籃內放下食物。Samuela說道︰

爸爸說有能力就應幫助別人，永遠有人需要麵包。

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責任編輯︰王明芳

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