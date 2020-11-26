【周星馳于文鳳案】周星馳投得天比高地皮後　指信置黃志祥提議合作

▲ 周星馳作供後離開。（梁偉榮攝）

影星周星馳遭前女友于文鳳追討逾7,000萬分紅案，今（26日）於高等法院續審。周星馳今午續作供指，周於2004年4月首次涉足買地建屋項目，周指早已有興趣收購天比高及指示于辦事，並非因于推薦而決定入標。周指當時並不擔心融資，對自己賺錢能力有信心。周指最終以3.2億投得地皮後，曾有地產界「劉先生」指其出價太高，著周撻訂，周指信和集團主席黃志祥則提議合作。

周星馳今午續作供，代表于文鳳的資深大律師續盤問周，周指於2004年4月投資天比高項目，他表對天比高早已有興趣，並指未于作研究分析等功夫，並非因于推薦下才入標。

周指對融資安排並不擔心，他指即使銀行提供融資額度不足，亦有信心從其他方式處理，因他對自己的賺錢能力有信心。周認為投資的物業價值高的話，於尋找合作夥伴方面並不擔心，周指于亦對他有信心，並否認天比高的合夥人是由于介紹。

周指最終以3億元投得天比高地皮，周承認有朋友指他投標價太高，亦有朋友表示「買得好」，並有地產界朋友希望一同合作，當中包括信和置業(00083)主席黃志祥。周同意袁所指，當時周的地產界朋友「劉先生」指他投標價太高，著周考慮「撻訂」。

周指許多朋友包括地產商當時擬跟他會作，周強調一直看好投資物業前景，否則不會真金白銀投資。

于早前作供曾提及約於2002年聖誕節，周表示要送她一輛單車作聖誕禮物，但于表示不要單車，要求投資獲利10%分成。周供稱「完全唔記得有咁嘅對話」，並補充指是「無咁嘅對話」。但周表示有可能於任何時段提及送贈單車，周供稱因他本人很喜歡踏單車，有時會與于一起踏單車，但周指大多數是自己踏單車。聆訊明（27日）續。

記者：林育慧