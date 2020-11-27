【香港迪士尼15周年】3名患癌少女分享抗癌經歷與夢想　勉勵港人抱希望勿放棄

▲ 香港迪士尼樂園與不同醫院及NGO合作，盼透過參與不同的社區項目及合作計劃，陪伴病人面對疾病的挑戰。（陳靜儀攝）

癌症是嚴重疾病，戰勝病魔非易事。3名本地抗癌少女分享她們的抗癌經歷及夢想，希望將歡樂帶入社區，減輕癌症病人面對疾病的痛苦，亦勉勵港人永不放棄，更要抱有希望和信心。

9歲半的蘇靖殷（Josephine）去年3月確診腦癌，須接受多次電療及化療，縱然療程令身體不適，但她仍咬緊牙關捱過，常跟自己說「不要放棄」，病情終好轉，現時情況穩定。

▲ 願望成真基金願望童蘇靖殷。（陳靜儀攝）

靖殷憶述，自幼便常與家人到香港迪士尼樂園遊玩，最少一個月入園一次，即使治療期間，家人都會帶她到訪樂園，她形容園內氣氛開心﹑充滿色彩等，為她暫時提供一個喘息空間，讓她忘卻治療所帶來的痛苦。

喜歡繪畫和手工藝的靖殷，希望推出自家製的飾物義賣，分享快樂，幫助更多有需要的人，她最近與香港迪士尼合作，推出親自設計的手鏈﹑頸鏈及戒指，以最愛的長髮公主樂佩為主題，亦在手鏈其中一個吊飾寫有自己在抗癌時的座右銘「Never Give Up」（中文：永不放棄），藉此勉勵他人。

▲ 生命小戰士會董事伍洛桁。（陳靜儀攝）

現年22歲的伍洛桁（Laura）6年前患上血癌，原已好轉，惟2年後復發，需接受骨髓移植，而術後化療令她常現頭痛﹑持續發燒﹑口腔潰陽等副作用，經歷痛苦，而Marvel（漫威）超級英雄電影則成為她抗癌的精神支柱，鼓勵自己以正面樂觀態度面對困難，像最愛的美國隊長般以堅定意志照顧自己，保衞身邊人。

洛桁現於中大就讀生物化學，盼著手研發藥物，減輕藥物副作用，

治療可以殺死癌細胞，但對身體好傷，目標是努力讀書，將來以科研方式幫助患病小朋友。

▲ 兒童癌病基金陽光大使葉靖淇。（陳靜儀攝）

同樣22歲﹑曾患腦癌的葉靖淇（Kiki）則希望長大後成為兒童癌病基金會的義工，開班教癌症病人製作烘焙食品﹑咖啡等，以過來人經驗，服務面對相同處境的病童，減輕他們的抗病壓力。

三人勉勵港人在疫境下保持正面心態，勿放棄，並存希望，更要懂得在有壓力時找方法放鬆自己。

香港迪士尼樂園傳訊及公共事務副總裁黎珮珊表示，受新冠肺炎疫情影響，不少樂園義工隊的的實體活動都未能舉辦，就連最簡單的賣旗都可能做不到，部分項目則轉移網上進行。

她說，明白其他非牟利機構的募捐安排都遇上挑選，華特迪士尼公司會捐助150萬港元，予願望成真基金﹑兒童癌病基金及生命小戰士會，透過現金捐款形式，支援數千名病童及家屬。

▲ 自香港迪士尼樂園2005年開幕至今，「迪士尼義工隊」已累積超過10萬小時的義工服務。（陳靜儀攝）

黎珮珊提及，樂園去年與兒童醫院合作推出的「童康服」項目，至今已生產逾2.6萬件全新住院病童服；園方期望繼續透過不同方面，將樂園的歡樂分享予社區。

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記者：陳曉瑩