ACX Cinemas開幕周秀娜龔慈恩出席　首月推致敬杜琪峯系列

▲ 龔慈恩、杜琪峯出席新戲院活動。（東星圖片）

北角將有全新戲院ACX Cinemas戲院，今日戲院開幕，多位影人出席，包括導演杜琪峯、藝人周秀娜、林德信、龔慈恩、王梓軒及伍詠詩等。

位於北角匯的ACX Cinemas戲院將在本周六開業，ACX Cinemas其中一個影院用作港產片專屬影院。除有全新港片，每月並以「致敬系列」為主題，重溫香港經典電影。

首月則有「致敬杜琪峯系列」，將上映《柔道龍虎榜4K版本》、《大隻佬》、《嚦咕嚦咕新年財》及《阿郎的故事》。

現時戲院票價為成人票HK$70;小童、學生、長者票HK$40。