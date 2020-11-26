ACX Cinemas開幕周秀娜龔慈恩出席 首月推致敬杜琪峯系列 娛樂 19:34 2020/11/26 分享： 熱門 施政報告2020 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 ▲ 龔慈恩、杜琪峯出席新戲院活動。（東星圖片） 北角將有全新戲院ACX Cinemas戲院，今日戲院開幕，多位影人出席，包括導演杜琪峯、藝人周秀娜、林德信、龔慈恩、王梓軒及伍詠詩等。 位於北角匯的ACX Cinemas戲院將在本周六開業，ACX Cinemas其中一個影院用作港產片專屬影院。除有全新港片，每月並以「致敬系列」為主題，重溫香港經典電影。 首月則有「致敬杜琪峯系列」，將上映《柔道龍虎榜4K版本》、《大隻佬》、《嚦咕嚦咕新年財》及《阿郎的故事》。 現時戲院票價為成人票HK$70;小童、學生、長者票HK$40。 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【myTV SUPER電影】張赫《劍客》演韓國古代武林高手 為救愛女決戰各大高手 今日 14:16 【myTV SUPER電影】張赫《劍客》演韓國古代武林高手 為救愛女決戰各大高手 【一秒拳王】周國賢拍拳賽被打爆眼角送院 Endy縫針後即拍攝盡展專業 今日 16:20 【一秒拳王】周國賢拍拳賽被打爆眼角送院 Endy縫針後即拍攝盡展專業 【逃獄兄弟】張繼聰+栢天男+張建聲演繹另類兄弟情 譚耀文唱《真的漢子》為首映打氣 今日 14:14 【逃獄兄弟】張繼聰+栢天男+張建聲演繹另類兄弟情 譚耀文唱《真的漢子》為首映打氣 電影 電影院 龔慈恩 杜琪峯 王梓軒 林德信 北角匯