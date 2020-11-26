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ACX Cinemas開幕周秀娜龔慈恩出席　首月推致敬杜琪峯系列

娛樂 19:34 2020/11/26

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熱門 施政報告2020 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

龔慈恩、杜琪峯出席新戲院活動。（東星圖片）

北角將有全新戲院ACX Cinemas戲院，今日戲院開幕，多位影人出席，包括導演杜琪峯、藝人周秀娜、林德信、龔慈恩、王梓軒及伍詠詩等。

位於北角匯的ACX Cinemas戲院將在本周六開業，ACX Cinemas其中一個影院用作港產片專屬影院。除有全新港片，每月並以「致敬系列」為主題，重溫香港經典電影。
首月則有「致敬杜琪峯系列」，將上映《柔道龍虎榜4K版本》、《大隻佬》、《嚦咕嚦咕新年財》及《阿郎的故事》。

現時戲院票價為成人票HK$70;小童、學生、長者票HK$40。

撰文 : TOPick柴犬出動

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