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【新冠肺炎】新翠邨一名外判早班保安員確診　本周一最後上班

社會 21:27 2020/11/26

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熱門 施政報告2020 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

（經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎疫情反彈，房屋署新翠邨新偉樓一名外判保安員今日獲通知確診，負責早班工作及駐守於新偉樓的保安櫃檯，最近一次上班日期為11月24日；署方稱染疫保安員並沒有外遊記錄，於工作時有佩戴口罩，新偉樓的公用地方及新翠邨的屋邨管理處已進行全面清潔和消毒。

房屋署今日(26日)得悉一名新翠邨新偉樓的外判保安員確診感染，該名保安員一般負責早班工作，以及駐守於新偉樓的保安櫃檯，她最近一次上班日期為11月24日，今日獲衞生防護中心通知確診，現正在醫院接受治療。

署方稱，該名保安員並沒有外遊記錄，於工作時有佩戴口罩，並有遵守防疫措施，於上班期間亦一直有進行體溫探測，體溫正常。新偉樓的公用地方及新翠邨的屋邨管理處已遵照中心指引，進行全面清潔和消毒，會繼續與中心保持緊密聯繫，積極配合中心的檢疫措施。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

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責任編輯：陳正怡

疫情 衞生防護中心 房屋署 新冠肺炎疫情

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