【保就業計劃】新一批名單出爐香港飛機工程獲1.65億補貼排首位　麥當勞領1.38億排第二

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「保就業計劃」秘書處今日公布新一批領取第二期工資補貼的僱主名單，涉16億元，當中以香港飛機工程有限公司獲批最多補貼，達1.65億元，其次為營運香港麥當勞的MHK Restaurants Limited，獲1.38億元。

新一批名單涉及約2,600名僱主，發放工資補貼額約16億元，涵蓋今年9月至11月，承諾受薪僱員人數超過7.2萬人。

今批名單中以香港飛機工程有限公司獲批最多補貼，達1.65億元，承諾受薪人數有6,053人；其次為營運香港麥當勞的MHK Restaurants Limited，獲1.38億元，需要維持聘用近1.3萬人。（另見表）

其他獲補貼的，包括維他奶國際集團有限公司獲3774萬，以聘用1395人；人力資源顧問Adecco Personnel Limited亦獲2629萬元聘1035人；富邦銀行(香港)有限公司就取得2535萬元，承諾向929人支薪。

今批領取最多工資補貼的首5名僱主

僱主名稱 補貼金額 承諾受薪僱員人數 香港飛機工程有限公司 1.65億 6053 MHK Restaurants Limited 1.38億 12984 周大福珠寶金行有限公司 7728萬 2835 華僑永亨銀行有限公司 5450萬 1965 太古資源有限公司 3926萬 1567

資料來源︰「保就業」計劃秘書處

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記者：徐紹軒