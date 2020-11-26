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【施政報告2020】有團體歡迎增加照顧者支援　失明人協進會對未能幫助視障人士極度失望

社會 22:41 2020/11/26

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有團體歡迎施政報告增加照顧者支援，但亦有失明人士團體認為報告支援不足。（資料圖片）

新一份《施政報告》提出增加照顧者支援，並會在明年完成研究，以為照顧者政策提供基礎。

香港復康會總裁梁佩如對照顧者支援及殘疾人士就業政策表示歡迎，認為透過「私營殘疾人士院舍買位計劃」增設暫顧服務宿位，可為照顧者提供喘息的空間。

該會建議有關單位可延長暫托服務時間、增設津助上門照顧服務、出入醫院支援服務，以及資助中低收入家庭聘請外傭照顧體弱長者和殘疾人士等的人士，亦建議在殘疾人士照顧者的研究內，探討兼任照顧者的在職人士有薪假期的可行性。

而殘疾人士就業支援，復康會希望政府增聘殘疾員工，鼓勵社福機構及私營公司僱用殘疾人士，解決殘疾人士長期高失業率的問題。而交通運輸策略性研究內亦應為全面普及化無障礙的士和公共小巴制定藍圖和策略。

協康會亦歡迎政府對照顧者的關注，惟期望政府可推出更長遠及針對高危殘疾照顧者之支援。該會建議為高危殘疾照顧者的家庭設立個案經理服務，並增設減壓工作坊、電話支援熱線、個案輔導等，協助照顧者舒緩壓力；而政府亦要針對高功能自閉症青年等殘疾人士提供支援服務，如帶頭聘用，紓解失業問題。

失明人協進會則對報告一如既往未能回應殘疾人士的真正需要，表示極度失望，例如未有針對為殘疾人士提供任何就業援助。該會認為參與短期職位的機構，必須預留一定名額給殘疾人士，短期內解決殘疾人士就業不足問題，並促請政府為聘用殘疾人士訂立 指標及落實就業配額政策，長遠改善殘疾人士的就業機會。

此外，失明人協進會促請政府落實《殘疾人士醫療券》，讓殘疾人士可在住所附近就醫，並建立社區或鄰舍支援網絡，彌補現行傳統綜合家居照顧服務之不足，讓視障人士在社區獨立生活。

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記者：徐紹軒

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