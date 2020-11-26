【通識科改革】通識教師聯會批當局架空專業　教協斥形同「殺科」教聯會指重回初心

▲ 教育局提出通識科改革，通識教育教師聯會主席劉錦輝批評當局無諮詢業界、「架空專業」，香港通識教育會副會長李偉能認為會減低科目重要性，或可減低學生壓力。（資料圖片）

教育局今日（26日）公布改革高中通識科詳情，其中簡化評級及取消獨立專題探究（IES）等安排，推翻了學校課程檢討專責小組籌備2年多、於9月提交的報告建議。

通識教育教師聯會主席劉錦輝批評當局無諮詢業界、「架空專業」，香港通識教育會副會長李偉能認為有關改動會減低科目重要性，或可減低學生壓力。

多名通識科教師均對當局公布有關改動感到愕然，對於教育局局長楊潤雄形容只是「細節」跟專責小組所提建議不同，劉錦輝形容將評級改為「合格與否」是好大改動，「連名都改，觀感上唔會係小嘅改動」，相對專責小組花兩三年進行廣泛討論，惟當局今次並無諮詢業界，是「好突然嘅行政決定」，批評是「將專業架空」、不尊重教育界。

劉指出，疫情前部分學校已經常安排學生到內地考察，但均以「學校本位」為主，較少是科目本位，憂通識科課時減半下，便要削減人手，屆時未必有足夠人手及資源做到全級學生到境外交流。

李偉能則認為改動後核心科地位雖不變，但會減低其重要性，「同學預備無以前咁多，但不排除同學無咁大壓力」；並指不少學校通識科均有辦內地考察，但如全港高中生都要到內地考察，每年涉及數萬人，則需要當局及全校協作。

教聯會副主席鄧飛認為當局做法是「根本性改革」，將課程原形重組本質、重回「初心」，可減輕應試壓力。

通識科教師、教協副會長田方澤認為當局做法形同「殺科」，是將2012年國教科的「借屍還魂」；並指正就讀大學通識師訓課程的準教師也未知如何繼續學習，現任通識科常額教師或要兼教其他科，合約通識教師更難獲續約。

團結香港基金教育及青年研究主管郭凱傑則認為措施有助釐清科目目標，並倡科目改名為「綜合學科」（Integrated Studies）。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：馮琪雅