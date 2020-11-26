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【強制檢測】曾到7個指明場所市民須於11月29日之前接受檢測 【內附檢測地點及門診地址】

社會 23:56 2020/11/26

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熱門 施政報告2020 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

有確診者曾到「Bandstage Live Music」，位於黃大仙飛鳳街30號地庫。（曾耀輝攝）

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（《規例》）（第599J章），就《規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於11月1至11月26日曾到過7間指明場所的人士，須於11月29日或之前接受新冠病毒病核酸檢測。

受檢人士可選擇以下檢測途徑：

（一）於醫院管理局（醫管局）47間指定普通科門診診所索取深喉唾液測試樣本收集包，並把樣本交回指定樣本收集點
 
（二）自行安排接受由衞生署認可私營化驗所提供的檢測（名單見）；
 
（三）於社區檢測中心接受檢測服務
 
（四）於7個流動採樣亭及樣本瓶派發點接受檢測服務，或索取並交回樣本瓶；或
 
（五）於醫管局任何醫療設施（包括普通科門診診所或急症室），按照醫管局醫護人員的指示接受檢測。
  
受檢人士如有病徵應立即求醫，按照醫護人員的指示接受檢測，不應前往社區檢測中心。受檢人士必須於12月2日或之前以電話（6275 6901）、傳真（2530 5872）或電郵（ct@csb.gov.hk），向政府報告檢測結果或提交檢測報告。

受檢人士若在11月21日至26日期間已進行上述的測試，均會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。任何相關人士如未有遵從檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款2,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令即屬犯罪，並可處第四級罰款（25,000元）及監禁六個月。

7個指明場所:
1. 彩龍大酒樓(石硤尾) (地址：香港石硤尾窩仔街)
2. 彩龍皇宮大酒樓(黃大仙) (地址：香港黃大仙彩雲商場 B201 號舖)
3. Bandstage Live Music (地址：香港黃大仙飛鳳街 30 號)
4. 樂陶演藝中心 (地址：香港太子道西 141 號長榮大廈 8 樓 E 室)
5. A&B Dance Studio (地址：香港銅鑼灣謝斐道 496 號金利文廣場
7 樓)
6. 菲力偉 (尖沙咀) (地址：香港尖沙咀美麗華廣場 11 樓)*
7. 菲力偉 (銅鑼灣) (地址：香港銅鑼灣利園 2 期 4 樓)*

* 只適用於出席涉及兩名學員或以上之課堂的人士(包括導師)

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記者：伍瑋瑋

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