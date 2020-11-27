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【新冠肺炎】11月26日新增81宗確診九龍城沙田各佔10宗　寶馬山花園貝沙灣南灣等豪宅上榜(一文看清確診大廈名單)

社會 01:07 2020/11/27

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熱門 施政報告2020 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

圖為有確診者報稱居住的寶馬山花園。資料圖片

11月26日本港新增81宗確診個案，除了6宗輸入個案，共有75宗本地感染，其中13宗為源頭不明個案。衞生防護中心深夜公布確診者居住大廈名單，半山花園台連續多日再有確診個案，東半山寶馬山花園、大坑豪園、跑馬地荷塘苑、蟠龍道11號、貝沙灣南灣等豪宅均有住客確診。

而出現確診個案的中產屋苑包括：北角維港頌、九龍塘新德園、大角咀港灣豪庭、九龍塘嘉皇臺、又一村屏園、荔枝角盈暉臺、西貢逸瓏園、火炭銀禧花園、馬鞍山海典灣、青衣盈翠半島、美景花園、大埔嵐山、深井碧堤半島、元朗新時代中城

    點擊圖片放大
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18區個案分布以九龍城及沙田區最多，各有10宗確診個案，其次西貢8宗、葵青區7宗及油尖旺的6宗。各區確診者居住大廈名單如下：

中西區(4)

  • 西營盤光前大廈1座
  • 半山花園台3座
  • 堅尼地道31號永威閣
  • 西營盤威利麻街23號

灣仔(4)

  • 大坑豪園C座
  • 跑馬地蟠龍道11號
  • 跑馬地荷塘苑
  • 灣仔海華苑1座

東區(5)

  • 柴灣仁樂大廈A座
  • 北角維港頌1座
  • 香港寶馬山花園8座
  • 柴灣翠灣邨翠壽樓
  • 北角恆英大廈

南區(1)

  • 薄扶林貝沙灣南灣9座

觀塘(4)

  • 觀塘順利邨利明樓
  • 藍田平田邨平信樓
  • 觀塘花園大廈玉蓮臺2座
  • 觀塘安泰邨智泰樓

九龍城(10)

  • 九龍塘晶苑
  • 九龍塘新德園
  • 何文田僑宏大廈1座
  • 九龍公爵閣
  • 九龍公爵閣
  • 土瓜灣安樂工廠大廈C座
  • 土瓜灣安樂工廠大廈C座
  • 土瓜灣美善同道61號
  • 九龍塘嘉皇臺
  • 九龍城嘉匯第2座

油尖旺(6)

  • 旺角金基樓
  • 尖沙咀海景大廈
  • 旺角天成大廈
  • 旺角利群大廈
  • 大角咀港灣豪庭第4座
  • 旺角威發大廈

深水埗(5)

  • 深水埗興隆大樓
  • 長沙灣蘇屋邨海棠樓
  • 又一村屏園
  • 石硤尾大坑西新邨民樂樓
  • 荔枝角盈暉臺2座

西貢(8)

  • 西貢逸瓏園5座
  • 西貢逸瓏園5座
  • 西貢甲邊朗
  • 將軍澳厚德邨德富樓
  • 西貢井欄樹
  • 清水灣五塊田
  • 將軍澳景林邨景櫚樓
  • 將軍澳旭輝臺第2座

沙田(10)

  • 大圍顯徑邨顯貴樓
  • 大圍美田邨美致樓
  • 火炭銀禧花園銀禧閣
  • 沙田廣源邨廣柏樓
  • 馬鞍山富寶花園2座
  • 沙田瀝源邨榮瑞樓
  • 沙田大圍隆亨邨善心樓
  • 馬鞍山海典灣2座
  • 沙田九肚村
  • 沙田美林邨美楓樓

大埔(4)

  • 大埔布心排村
  • 大埔新翠山莊
  • 大埔嵐山1座
  • 大埔船灣布心排村

葵青(7)

  • 葵涌華員邨華信閣
  • 青衣美景花園6座
  • 葵涌葵涌邨映葵樓
  • 葵涌荔欣苑荔林閣
  • 青衣青華苑華璇閣
  • 青衣長安邨安海樓
  • 青衣盈翠半島1期 3A座

荃灣(2)

  • 荃灣德泰大廈
  • 深井碧堤半島6座

元朗(1)

  • 元朗Yoho Midtown M9座

屯門(2)

  • 屯門建生邨樂生樓
  • 屯門寶田邨6座

離島(1)

  • 東涌逸東邨享逸樓

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責任編輯　李志強

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