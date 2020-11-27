【新冠肺炎】11月26日新增81宗確診九龍城沙田各佔10宗　寶馬山花園貝沙灣南灣等豪宅上榜(一文看清確診大廈名單)

▲ 圖為有確診者報稱居住的寶馬山花園。資料圖片

11月26日本港新增81宗確診個案，除了6宗輸入個案，共有75宗本地感染，其中13宗為源頭不明個案。衞生防護中心深夜公布確診者居住大廈名單，半山花園台連續多日再有確診個案，東半山寶馬山花園、大坑豪園、跑馬地荷塘苑、蟠龍道11號、貝沙灣南灣等豪宅均有住客確診。

而出現確診個案的中產屋苑包括：北角維港頌、九龍塘新德園、大角咀港灣豪庭、九龍塘嘉皇臺、又一村屏園、荔枝角盈暉臺、西貢逸瓏園、火炭銀禧花園、馬鞍山海典灣、青衣盈翠半島、美景花園、大埔嵐山、深井碧堤半島、元朗新時代中城

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18區個案分布以九龍城及沙田區最多，各有10宗確診個案，其次西貢8宗、葵青區7宗及油尖旺的6宗。各區確診者居住大廈名單如下：

中西區(4)

西營盤光前大廈1座

半山花園台3座

堅尼地道31號永威閣

西營盤威利麻街23號

灣仔(4)

大坑豪園C座

跑馬地蟠龍道11號

跑馬地荷塘苑

灣仔海華苑1座

東區(5)

柴灣仁樂大廈A座

北角維港頌1座

香港寶馬山花園8座

柴灣翠灣邨翠壽樓

北角恆英大廈

南區(1)

薄扶林貝沙灣南灣9座

觀塘(4)

觀塘順利邨利明樓

藍田平田邨平信樓

觀塘花園大廈玉蓮臺2座

觀塘安泰邨智泰樓

九龍城(10)

九龍塘晶苑

九龍塘新德園

何文田僑宏大廈1座

九龍公爵閣

九龍公爵閣

土瓜灣安樂工廠大廈C座

土瓜灣安樂工廠大廈C座

土瓜灣美善同道61號

九龍塘嘉皇臺

九龍城嘉匯第2座

油尖旺(6)

旺角金基樓

尖沙咀海景大廈

旺角天成大廈

旺角利群大廈

大角咀港灣豪庭第4座

旺角威發大廈

深水埗(5)

深水埗興隆大樓

長沙灣蘇屋邨海棠樓

又一村屏園

石硤尾大坑西新邨民樂樓

荔枝角盈暉臺2座

西貢(8)

西貢逸瓏園5座

西貢逸瓏園5座

西貢甲邊朗

將軍澳厚德邨德富樓

西貢井欄樹

清水灣五塊田

將軍澳景林邨景櫚樓

將軍澳旭輝臺第2座

沙田(10)

大圍顯徑邨顯貴樓

大圍美田邨美致樓

火炭銀禧花園銀禧閣

沙田廣源邨廣柏樓

馬鞍山富寶花園2座

沙田瀝源邨榮瑞樓

沙田大圍隆亨邨善心樓

馬鞍山海典灣2座

沙田九肚村

沙田美林邨美楓樓

大埔(4)

大埔布心排村

大埔新翠山莊

大埔嵐山1座

大埔船灣布心排村

葵青(7)

葵涌華員邨華信閣

青衣美景花園6座

葵涌葵涌邨映葵樓

葵涌荔欣苑荔林閣

青衣青華苑華璇閣

青衣長安邨安海樓

青衣盈翠半島1期 3A座

荃灣(2)

荃灣德泰大廈

深井碧堤半島6座

元朗(1)

元朗Yoho Midtown M9座

屯門(2)

屯門建生邨樂生樓

屯門寶田邨6座

離島(1)

東涌逸東邨享逸樓

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責任編輯 李志強