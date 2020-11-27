【新冠肺炎】11月26日新增81宗確診九龍城沙田各佔10宗 寶馬山花園貝沙灣南灣等豪宅上榜(一文看清確診大廈名單)
社會 01:07 2020/11/27
11月26日本港新增81宗確診個案，除了6宗輸入個案，共有75宗本地感染，其中13宗為源頭不明個案。衞生防護中心深夜公布確診者居住大廈名單，半山花園台連續多日再有確診個案，東半山寶馬山花園、大坑豪園、跑馬地荷塘苑、蟠龍道11號、貝沙灣南灣等豪宅均有住客確診。
而出現確診個案的中產屋苑包括：北角維港頌、九龍塘新德園、大角咀港灣豪庭、九龍塘嘉皇臺、又一村屏園、荔枝角盈暉臺、西貢逸瓏園、火炭銀禧花園、馬鞍山海典灣、青衣盈翠半島、美景花園、大埔嵐山、深井碧堤半島、元朗新時代中城
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18區個案分布以九龍城及沙田區最多，各有10宗確診個案，其次西貢8宗、葵青區7宗及油尖旺的6宗。各區確診者居住大廈名單如下：
中西區(4)
- 西營盤光前大廈1座
- 半山花園台3座
- 堅尼地道31號永威閣
- 西營盤威利麻街23號
灣仔(4)
- 大坑豪園C座
- 跑馬地蟠龍道11號
- 跑馬地荷塘苑
- 灣仔海華苑1座
東區(5)
- 柴灣仁樂大廈A座
- 北角維港頌1座
- 香港寶馬山花園8座
- 柴灣翠灣邨翠壽樓
- 北角恆英大廈
南區(1)
- 薄扶林貝沙灣南灣9座
觀塘(4)
- 觀塘順利邨利明樓
- 藍田平田邨平信樓
- 觀塘花園大廈玉蓮臺2座
- 觀塘安泰邨智泰樓
九龍城(10)
- 九龍塘晶苑
- 九龍塘新德園
- 何文田僑宏大廈1座
- 九龍公爵閣
- 九龍公爵閣
- 土瓜灣安樂工廠大廈C座
- 土瓜灣安樂工廠大廈C座
- 土瓜灣美善同道61號
- 九龍塘嘉皇臺
- 九龍城嘉匯第2座
油尖旺(6)
- 旺角金基樓
- 尖沙咀海景大廈
- 旺角天成大廈
- 旺角利群大廈
- 大角咀港灣豪庭第4座
- 旺角威發大廈
深水埗(5)
- 深水埗興隆大樓
- 長沙灣蘇屋邨海棠樓
- 又一村屏園
- 石硤尾大坑西新邨民樂樓
- 荔枝角盈暉臺2座
西貢(8)
- 西貢逸瓏園5座
- 西貢逸瓏園5座
- 西貢甲邊朗
- 將軍澳厚德邨德富樓
- 西貢井欄樹
- 清水灣五塊田
- 將軍澳景林邨景櫚樓
- 將軍澳旭輝臺第2座
沙田(10)
- 大圍顯徑邨顯貴樓
- 大圍美田邨美致樓
- 火炭銀禧花園銀禧閣
- 沙田廣源邨廣柏樓
- 馬鞍山富寶花園2座
- 沙田瀝源邨榮瑞樓
- 沙田大圍隆亨邨善心樓
- 馬鞍山海典灣2座
- 沙田九肚村
- 沙田美林邨美楓樓
大埔(4)
- 大埔布心排村
- 大埔新翠山莊
- 大埔嵐山1座
- 大埔船灣布心排村
葵青(7)
- 葵涌華員邨華信閣
- 青衣美景花園6座
- 葵涌葵涌邨映葵樓
- 葵涌荔欣苑荔林閣
- 青衣青華苑華璇閣
- 青衣長安邨安海樓
- 青衣盈翠半島1期 3A座
荃灣(2)
- 荃灣德泰大廈
- 深井碧堤半島6座
元朗(1)
- 元朗Yoho Midtown M9座
屯門(2)
- 屯門建生邨樂生樓
- 屯門寶田邨6座
離島(1)
- 東涌逸東邨享逸樓
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責任編輯 李志強