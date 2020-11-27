【跳舞群組】養和醫院腎科72歲男病人初步確診 涉隱瞞妻子為跳舞群組確診者

養和醫院昨晚（26日）表示，該院腎科透析中心一名72歲男病人，於11月24日接受新冠病毒測試，初步確診為陽性。中心即時將個案呈報衞生防護中心跟進。患者在醫院求醫時未有透露其妻與跳舞羣組有關並已確診，檢測初步確診後並轉到公院時，他才說出有關情況。



醫院較早前已就新冠病毒病的情況啟動「緊急應變級別」相關應變和預防措施，所有病人到診時通過體溫測試，確認沒有旅遊、與懷疑/確診個案接觸或群聚史。腎科透析中心覆診病人亦獲安排每周進行免費病毒測試，以保安全。



該名接受透析治療的病人到診時通過體溫測試，並簽署確認沒有旅遊、與懷疑/確診個案接觸或群聚史。但他之後向主診醫生表示有喉嚨痛等上呼吸道不適，醫生遂為他安排測試。病人對上一次於本月21日接受病毒測試，當時結果為陰性。



當病人初步確診後並轉到公院時，他才透露其妻與跳舞羣組有關並已確診。因應確診個案，醫院亦按衞生防護中心指引分別於即晚（24日）及25日早上在腎科透析中心進行清潔及消毒。

院方指亦按衞生防護中心指引即時為24位在中心工作的醫護人員進行病毒測試，全部結果呈陰性，會繼續對這批醫護人員進行醫學監測，暫時未有醫護及工作人員報告身體不適。



另外亦已聯絡於11月21日至24日期間於腎科透析中心就診的50多位病人，並安排他們盡快接受病毒測試。中心亦已提醒訪客及家屬留意身體狀況。根據衞生防護中心的指引，如有不適請盡速求醫，可到政府醫院急症室，或到養和醫院門診部。



醫院指所有病人與訪客（無論住院及門診病人）均需在進入醫院時接受體溫測試、戴上口罩和清潔雙手，而醫護人員皆已穿上合適保護裝備。醫院將會進一步加強對病人的病毒檢測工作。

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記者：伍瑋瑋