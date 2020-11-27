  • 22°C
香港時間 : 20201127日 (週五) 09:54
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 施政報告2020 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【跳舞群組】養和醫院腎科72歲男病人初步確診 涉隱瞞妻子為跳舞群組確診者

社會 09:30 2020/11/27

分享：

熱門 施政報告2020 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

養和醫院昨晚（26日）表示，該院腎科透析中心一名72歲男病人，於11月24日接受新冠病毒測試，初步確診為陽性。中心即時將個案呈報衞生防護中心跟進。患者在醫院求醫時未有透露其妻與跳舞羣組有關並已確診，檢測初步確診後並轉到公院時，他才說出有關情況。
 
醫院較早前已就新冠病毒病的情況啟動「緊急應變級別」相關應變和預防措施，所有病人到診時通過體溫測試，確認沒有旅遊、與懷疑/確診個案接觸或群聚史。腎科透析中心覆診病人亦獲安排每周進行免費病毒測試，以保安全。
 
該名接受透析治療的病人到診時通過體溫測試，並簽署確認沒有旅遊、與懷疑/確診個案接觸或群聚史。但他之後向主診醫生表示有喉嚨痛等上呼吸道不適，醫生遂為他安排測試。病人對上一次於本月21日接受病毒測試，當時結果為陰性。
 
當病人初步確診後並轉到公院時，他才透露其妻與跳舞羣組有關並已確診。因應確診個案，醫院亦按衞生防護中心指引分別於即晚（24日）及25日早上在腎科透析中心進行清潔及消毒。

院方指亦按衞生防護中心指引即時為24位在中心工作的醫護人員進行病毒測試，全部結果呈陰性，會繼續對這批醫護人員進行醫學監測，暫時未有醫護及工作人員報告身體不適。
 
另外亦已聯絡於11月21日至24日期間於腎科透析中心就診的50多位病人，並安排他們盡快接受病毒測試。中心亦已提醒訪客及家屬留意身體狀況。根據衞生防護中心的指引，如有不適請盡速求醫，可到政府醫院急症室，或到養和醫院門診部。
 
醫院指所有病人與訪客（無論住院及門診病人）均需在進入醫院時接受體溫測試、戴上口罩和清潔雙手，而醫護人員皆已穿上合適保護裝備。醫院將會進一步加強對病人的病毒檢測工作。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：伍瑋瑋

相關文章

【新冠肺炎】11月26日新增81宗確診九龍城沙田各佔10宗　寶馬山花園貝沙灣南灣等豪宅上榜(一文看清確診大廈名單)
今日 01:07
【新冠肺炎】11月26日新增81宗確診九龍城沙田各佔10宗　寶馬山花園貝沙灣南灣等豪宅上榜(一文看清確診大廈名單)
【新冠肺炎】歌舞群組再增59人染疫　包括一名於富信樓應診醫生胡可滿
16:45 2020/11/26
【新冠肺炎】歌舞群組再增59人染疫　包括一名於富信樓應診醫生胡可滿
【新冠肺炎】13宗源頭不明個案涉小西灣福建中學15歲女學生　校方須停課和安排學生檢測
16:37 2020/11/26
【新冠肺炎】13宗源頭不明個案涉小西灣福建中學15歲女學生　校方須停課和安排學生檢測
【新冠肺炎】亞博館確診清潔工曾於天際萬豪酒店工作　疑因借出轉插器予確診空中服務員受感染
17:14 2020/11/26
【新冠肺炎】亞博館確診清潔工曾於天際萬豪酒店工作　疑因借出轉插器予確診空中服務員受感染
【新冠肺炎】新翠邨一名外判早班保安員確診　本周一最後上班
21:27 2020/11/26
【新冠肺炎】新翠邨一名外判早班保安員確診　本周一最後上班
【新冠肺炎】中大新聞傳播學院一學生初步確診　曾訪校園地方需關閉消毒
21:41 2020/11/26
【新冠肺炎】中大新聞傳播學院一學生初步確診　曾訪校園地方需關閉消毒
養和醫院 肺炎 新冠肺炎 喉嚨痛 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【母子戀】62歲婦嫁26歲小鮮肉相愛3年　為求登對瘋狂整容隆鼻去皺紋減齡
17:46 2020/11/24
【母子戀】62歲婦嫁26歲小鮮肉相愛3年　為求登對瘋狂整容隆鼻去皺紋減齡
【周星馳于文鳳案】首度公開談前女友關係　女粉絲庭外等星爺：可唔可以打畀我
17:54 2020/11/25
【周星馳于文鳳案】首度公開談前女友關係　女粉絲庭外等星爺：可唔可以打畀我
【母子情深】黃建東媽媽熱愛跳社交舞　東東大膽問母親：收埋幾多小鮮肉陪跳舞
12:21 2020/11/25
【母子情深】黃建東媽媽熱愛跳社交舞　東東大膽問母親：收埋幾多小鮮肉陪跳舞