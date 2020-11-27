【踩過界II】劇演徐榮母親超感人　退休護士楊依依60歲才入行演員圓夢

▲ 《踩過界II》楊依依60歲才入行圓夢，出身演藝世家曾隨紅線女學戲。

昨晚（11月26日）TVB台慶劇《踩過界II》怖，許日東（徐榮飾）的癌末病母出場，雖然只得數句對白，日東病母已經十分觸動人心。

飾演這位可憐母親的年長綠葉，是已屆80歲的演員楊依依，她曾參演多套無綫劇集、電影，甚至曾擔演過英國電影的女主角。來自演藝世家的她來頭不少，曾隨一代紅伶紅線女學戲曲，不過直到60歲才正式入行一圓其演員夢。

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▲ 楊依依昨晚在病床旁邊的戲份令觀眾非常深刻。（劇集截圖）

80歲楊依依參演過百影視劇

在昨晚（26日）播出的《踩過界II》中，劇情講述飾演許日東的徐榮在獄中絕望至尋死，事後被送院救回，同時亦因此獲得機見到見患上癌症末期的病母，飾演許母的年長綠葉演員僅僅幾句對白己經看得觀眾非常肉緊揪心。

這位女演員正是年屆80歲的楊依依參演過上百部電視劇及電影，包括劇集《愛．回家之開心速遞》中的八姨婆、《使徒行者》、《黃金歲月》、《巨輪》、《我的野蠻奶奶》、《福爾摩師奶》，以及電影《文雀》、《竊聽風雲》等，曾與多位巨星名人合作，她更揚言TVB近年有七成的劇集都出現過她的身影。

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▲ 《開心速遞》中的八姨婆。（劇集截圖）

曾當英國片女一

楊依依還試過衝出國際，獲邀參演2015年的英國電影《When the Sun Rises》，而且更在當中擔演女主角。

電影講述在1997年回歸之前數小時的故事。非常支持年青一輩的她，更曾為九間大學的學生拍攝電影，只收取少量酬金，希望能夠支持新一代影視界人才。

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▲ 八姨婆間中會出現客串。（劇集截圖）

隨名伶紅線女學戲

現年80歲的楊依依其實入行只得20年的時間，在廣洲出生的她，父親是廣東省粵劇界有名的作家楊子靜，經常為紅線女和馬師曾撰寫劇本。

年輕時的楊依依已對演戲非常有興趣，曾經與妹妹隨名伶紅線女學習戲曲，但因為父親認為學做戲要做到聲、色、藝俱全至少要花上十年時間才能擔崗主演，希望女兒先要有知識和文化，將來更能夠選擇自己的道路，所以楊依依雖然隨紅線女學藝，在年青時卻沒入戲行。

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▲ 楊依依在英國電影任女主角。（電影劇照）

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聽從父親的教導，楊依依畢業後在內地的小學任教。後來她與一位香港商人結婚，並誕下兩位女兒，可是二人婚後一直分隔兩地，每年只能見7、8次，婚後20年才能正式申到來港定居。

1980年代來到香港後，楊依依曾在浸會醫院和聖保祿醫院等做登記護士，因懂得唱戲甚得病人歡心，有病人後來聘請她任其私家看護，直到對方百年歸老。

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60歲入行演戲

到60歲退休之齡，楊依依重遇同是廣州出身的夏雨、盧海鵬和黎宣，知道她仍抱有演員夢，於是建議她到無綫試鏡，面試時只考驗她喜怒哀樂四個表情，一試就成功取錄，至今加入無綫已經20年。

雖然已經年屆80歲，但楊依依希望能夠演戲直到不能再做為止，現時已是曾祖母、家中四代同堂的她希望能夠多作演出，留給後代作紀錄，不過她仍然抱著赤子之心：「要再俾心機，虛心學習！」

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