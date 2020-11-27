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【新冠肺炎】方健儀公屋出身不忘本　第四波疫情爆發派口罩贈基層

娛樂 10:09 2020/11/27

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熱門 施政報告2020 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

方健儀到旺角派口罩。

本港新冠肺炎疫情反彈，前TVB新聞主播方健儀貪心基層人士缺乏防疫物資，與義工在深夜同往旺角派口罩。公屋出身的方健儀雖然憑努力收入增加，提升生活層次，基層出身不忘本仍然十分貼地。

方健儀在個人社交媒體分享到旺角派口罩的照片，並配文：

疫情第四波，我跟埃塞俄比亞團友小白，走進黑夜中的旺角派口罩。

防疫物資比年初供應充足了，唔洗周圍排隊爭崩頭，我承認自己近月因為復工，加上覺得需要援手的人好似冇之前咁多，關注度減少了。

但小白好有心，喺疫情爆發前好多年，已經走入社區向有需要人士派物資。當大家熱情退卻時，佢仍然無間斷身體力行，我被佢啟發，於是呢晚跟佢尋訪被遺忘的一群。

我們碰上一些清潔姐姐、露宿者等，同佢哋傾計及分享口罩等物資，對方喜上眉梢的表情溶化了我們。最難忘係一位老友記話：「我夠口罩啦，你哋分比真正有需要嘅人啦！」很感動！

疫情幾時完？年頭話年中，年中話年尾，到咗年尾，我已經唔敢再估計。惟有時刻提醒自己，對於基層人士來講，一個口罩，一支搓手液仍然奢侈，我哋幫到就幫。

大家最重要，係好似小白的抗疫包上所寫：「身體健康，百毒不侵！」

【明星理財】斥資1,850萬購入柏傲莊I三房單位　方健儀公屋出身力爭上游圓夢置業

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【主播轉行】方健儀任公務員停薪留職赴英讀碩士　無悔花盡積蓄半工讀當窮學生

感恩父母教知識改變命運

早前方健儀斥資1,849.7萬購入沙田大圍站柏傲莊一個高樓層的3房單位，成功上車做樓主。

在公屋成長的方健儀，全靠後天努力，不斷為自己升值，跳出「公屋」。

方健儀接受TOPick訪問時表示，父母都屬於傳統嚴厲型家長，對3名女兒的成績要求嚴格：「媽媽對我要求都高，小時候我喜歡讀書，平時取90分、100分才滿意，若70分就會喊。」

方健儀童年照。（Facebook圖片）

在方爸爸身上，方健儀看到知識改變命運的道理，眼看爸爸由司機到開設車房，全靠自學和看書回來，對方健儀往後的影響十分大。

方健儀亦從不介意自己是「公屋妹」，更以自己的成長為榮。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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