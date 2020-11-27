【新冠肺炎】方健儀公屋出身不忘本　第四波疫情爆發派口罩贈基層

本港新冠肺炎疫情反彈，前TVB新聞主播方健儀貪心基層人士缺乏防疫物資，與義工在深夜同往旺角派口罩。公屋出身的方健儀雖然憑努力收入增加，提升生活層次，基層出身不忘本，仍然十分貼地。

方健儀在個人社交媒體分享到旺角派口罩的照片，並配文：

疫情第四波，我跟埃塞俄比亞團友小白，走進黑夜中的旺角派口罩。

防疫物資比年初供應充足了，唔洗周圍排隊爭崩頭，我承認自己近月因為復工，加上覺得需要援手的人好似冇之前咁多，關注度減少了。

但小白好有心，喺疫情爆發前好多年，已經走入社區向有需要人士派物資。當大家熱情退卻時，佢仍然無間斷身體力行，我被佢啟發，於是呢晚跟佢尋訪被遺忘的一群。

我們碰上一些清潔姐姐、露宿者等，同佢哋傾計及分享口罩等物資，對方喜上眉梢的表情溶化了我們。最難忘係一位老友記話：「我夠口罩啦，你哋分比真正有需要嘅人啦！」很感動！

疫情幾時完？年頭話年中，年中話年尾，到咗年尾，我已經唔敢再估計。惟有時刻提醒自己，對於基層人士來講，一個口罩，一支搓手液仍然奢侈，我哋幫到就幫。

大家最重要，係好似小白的抗疫包上所寫：「身體健康，百毒不侵！」