【新冠肺炎】方健儀公屋出身不忘本 第四波疫情爆發派口罩贈基層
本港新冠肺炎疫情反彈，前TVB新聞主播方健儀貪心基層人士缺乏防疫物資，與義工在深夜同往旺角派口罩。公屋出身的方健儀雖然憑努力收入增加，提升生活層次，基層出身不忘本，仍然十分貼地。
方健儀在個人社交媒體分享到旺角派口罩的照片，並配文：
疫情第四波，我跟埃塞俄比亞團友小白，走進黑夜中的旺角派口罩。
防疫物資比年初供應充足了，唔洗周圍排隊爭崩頭，我承認自己近月因為復工，加上覺得需要援手的人好似冇之前咁多，關注度減少了。
但小白好有心，喺疫情爆發前好多年，已經走入社區向有需要人士派物資。當大家熱情退卻時，佢仍然無間斷身體力行，我被佢啟發，於是呢晚跟佢尋訪被遺忘的一群。
我們碰上一些清潔姐姐、露宿者等，同佢哋傾計及分享口罩等物資，對方喜上眉梢的表情溶化了我們。最難忘係一位老友記話：「我夠口罩啦，你哋分比真正有需要嘅人啦！」很感動！
疫情幾時完？年頭話年中，年中話年尾，到咗年尾，我已經唔敢再估計。惟有時刻提醒自己，對於基層人士來講，一個口罩，一支搓手液仍然奢侈，我哋幫到就幫。
大家最重要，係好似小白的抗疫包上所寫：「身體健康，百毒不侵！」
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感恩父母教知識改變命運
早前方健儀斥資1,849.7萬購入沙田大圍站柏傲莊一個高樓層的3房單位，成功上車做樓主。
在公屋成長的方健儀，全靠後天努力，不斷為自己升值，跳出「公屋」。
方健儀接受TOPick訪問時表示，父母都屬於傳統嚴厲型家長，對3名女兒的成績要求嚴格：「媽媽對我要求都高，小時候我喜歡讀書，平時取90分、100分才滿意，若70分就會喊。」
在方爸爸身上，方健儀看到知識改變命運的道理，眼看爸爸由司機到開設車房，全靠自學和看書回來，對方健儀往後的影響十分大。
方健儀亦從不介意自己是「公屋妹」，更以自己的成長為榮。
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撰文 : TOPick柴犬出動