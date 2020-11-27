【倫常悲劇】抑鬱單親媽勒斃兩孩後輕生不遂　法官批冷血無悔意判死刑惹爭議

▲ 法官認為媽媽殺害兩孩後無悔意，重判死刑。

台灣在今年初發生一宗倫常悲劇，新北市一名30歲吳姓單親媽媽，在旅館把兩名分別7歲女兒及6歲兒子勒斃，自己服藥輕生不遂。近日案件開審，新北地方法院在11月25日判處吳女死刑，批評她冷血無悔意。然而，吳的辯護律師卻認為，吳女獨自撫養兩孩長達7年，是被經濟和生活壓力逼上絕路。

據台灣媒體引述判決指出，吳女在2014年與前夫離婚後，獨自撫養7歲的女兒和6歲的兒子，姊弟生病不適都只有她一個人照顧，24小時都與孩子一起，完全沒有自己的自由。她曾從事直銷工作和美容業，但收入微薄，只能寄住在哥哥家，自覺被看低，獨自面對所有輿論壓力和異樣目光。

勒斃兩孩後服藥圖輕生

在今年2月13日，吳女與兄嫂發生爭執，萌生帶小孩一起自殺的念頭。她駕電單車帶兩名孩子入住汽車旅館，當晚吳女拿枕頭壓住兩孩的臉部，企圖將他們悶死，但孩子極力掙扎，她才作罷。

兩日後，吳女帶著孩子們去買童軍繩，起初小姊弟還很開心，媽媽帶他們去購物散步。不料回到旅館後，吳女就將搗碎的安眠藥摻入啫喱裡給孩子吃，待他們昏睡後再以童軍繩勒斃兩人。她隨即傳訊給前夫，

我走了，我去陪孩子們了，不然他們黃泉路上會很孤單。

吳女以威士忌吞下多顆安眠藥和抗抑鬱藥，前夫在16日凌晨趕往旅館，見到房中3人躺在床上，兩名子女已無呼吸，吳女則昏迷不醒。前夫趕忙報警，吳女隨即被送院搶救。吳女其後在接受警方調查、檢控和法庭上，都承認殺害兩名子女，她表示，過程中孩子有掙扎，所以她再加重力道直至他們死亡，過程大約5分鐘。

法官：被告無悔意

法官指出，吳女雖是單親媽媽，但應盡人母的照顧責任。孩子年幼，心智和生理狀況都未成熟，吳女僅因一時不順遂，就斷然片面決定終結孩子的生命，剝奪他們的生存權。而且，吳女犯後無悔意，合理化殺害孩子的理由，在人格和心理上有反社會人格，顯然難以教化，因此判處死刑，禠奪公權終身，全案可上訴。

辯護律師：判決冷血偏頗

吳女的辯護律師廖蕙芳得悉判決後，批評法官的判決冷血偏頗。她指出，吳女獨自照顧兩孩長達7年，離婚後工作不順利，案發前失業2個月，導致抑鬱症復發，如此困境卻被解讀為沒有反省之意、反社會人格等。

7年國家社會制度完全沒有給吳女幫助，直到她被逼到絕境後，法官不思國家社會沒有盡到照顧孩童的責任，反而冷指被告沒有保護子女，甚至剝奪子女生命，不能寬待等嚴厲指責。

廖蕙芳又指，吳女與兄嫂同住，因教養孩子和生活作息而爭執，吳女不得已離家出走，最終發生憾事。吳女勒斃子女後企圖輕生，本意是與孩子同死，但判決書卻隻字不提，是完全偏頗。而且吳女從沒有虐打過小孩，案發後坦白認罪，甚至向檢察官請求死刑，讓她能去陪小孩，判決書卻認定被告無悔意，她已決定為吳女上訴。

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責任編輯：王明芳