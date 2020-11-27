【新冠肺炎】消息：今日新增92宗確診個案　累計個案料破6000宗

▲ 消息指今日新增92宗確診個案。

本港新冠肺炎疫情急速惡化，截至昨日本港個案累計5948宗。消息指今日（27日）新增92宗確診個案，累計個案料破6000宗。

昨日（26日）新增81宗確診個案，包括6宗輸入個案及75宗本地感染，其中13宗為源頭不明個案，62宗與其他個案相關，59宗與歌舞群組相關；患者年齡介乎15歲至85歲，34男47女，其中30宗是由社區檢測中心找出；另新增逾60宗初步確診個案。

13宗源頭不明個案，包括一名福建中學15歲女學生。詳情即看：【下一頁】

「跳舞群組」至今累計311人確診，包括一名於富信樓應診的醫生。詳情即看：【下一頁】

食物及衞生局局長陳肇始今日表示，明日（28日）起將增加5間社區檢測中心，包括荔景社區會堂、屯門兆麟社區會堂、粉嶺和興社區會堂、坑口社區會堂以及油塘社區會堂。詳情即看：【下一頁】

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記者：郭詩詩