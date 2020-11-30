相信無論大人或細路都會鐘意聖誕節同聖誕老人！趁著聖誕佳節，MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY（新都城中心2期及3期）特意和大家設置「大人國的5G聖誕派對」主題裝置，將巨大化聖誕老人帶來香港，更聯同「巨聲幫」偶像們大玩AR互動短片，為大家呈獻一場最「巨」氣氛的聖誕派對！

特色打卡位1：多個巨型聖誕裝置 送上佳節祝福

講明「大人國」，場內當然少不了各種巨型聖誕裝置！第一眼看到的必定是這個4米高的聖誕老人大頭和屁股，聖誕老人還因為身型太笨重而卡在煙囪之中，大家幫他之餘還可以任意打卡！齊齊歡度聖誕佳節！

特色打卡位2+3：潮玩AR 魔法靴變出6米高聖誕老人

聖誕靴大家就見得多，1.6米高的巨型魔法靴會變出6米高聖誕老人大家就未必見過！大小朋友只需要掃瞄場內QR Code，再用手機鏡頭對準聖誕魔法靴，6米高的虛擬AR聖誕老人就會即時彈出！旁邊的「AR Xmas Party Animals」裝置內，更有各種虛擬動物朋友彈出陪你影相。聖誕魔法靴、聖誕老人、派對動物，絕對可以滿足大家拍照、打卡的慾望！

特色打卡位4：瞬間遊歷世界十大聖誕燈飾

疫情令到大家未能衝出香港度過聖誕佳節，商場特意為大家設計出「聖誕5G極速遊世界」裝置。只需簡單下載恒基地產旗下商場H•COINS手機應用程式，並免費登記成為會員，就可即時穿梭不同國度，欣賞世界十大著名聖誕燈飾並錄製祝福短片，以5G極速下載傳送到世界各地的親朋好友。

特色打卡位5：同「巨聲幫」偶像齊齊整古做怪

場內更特設「5G聖誕巨聲錄像館」，H‧COINS會員可與人氣「巨聲幫」吳業坤、何雁詩大拍鬼馬AR互動短片；而會員以即日電子貨幣單一消費滿HK$100更可解鎖與馮允謙、胡鴻鈞或四位巨聲幫一齊趣拍聖誕搞鬼短片，同偶像一齊共渡難忘時刻！

特色打卡位6：一秒變身聖誕老人

個個都鐘意聖誕老人，你又有否試過變身成為聖誕老人？場內「虛擬變裝聖誕老人」裝置就可以讓你一嚐成為聖誕老人的滋味。大家可以透過體感技術，一秒換上聖誕老人服裝拍照，更可以將照片下載並與好友開心share！

消費換領貼心禮品

顧客只要以電子貨幣消費滿指定金額，即可換領多功能無線充電UV消毒器或聖誕衣物籃，既貼心又實用，於聖誕佳節為大家增添一份窩心暖意。

「大人國的5G聖誕派對」

日期：即日起至2021年1月3日

時間：早上10時至晚上10時

（「5G聖誕巨聲錄像館」、「聖誕5G極速遊世界」開放時間為下午1時至晚上9時）

地點：MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY L1天幕廣場

（資料由客戶提供）