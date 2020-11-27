【捲入官非】楊明聲稱醉駕屬媒體聯想　復工拍新劇坦言無意戒酒

▲ 楊明下月再上庭聆訊。

近日周星馳上庭作供令全城關注，而另一宗涉及藝人的法庭新聞，便屬TVB藝員楊明8月駕駛私家車至半山時發生交通意外，後楊明被控以不小心駕駛及無合理辯解而沒有提供血液樣本等共3罪，案件現押後至12月11日再訊。

楊明因被控雖有合理辯解而沒有提供樣本以作檢查呼氣測試但沒有提供血液樣本作化驗、不小心駕駛及車輛除頭尾擋風玻璃外的所有門窗玻璃附有膠貼及透光度不足共3項控罪。

▲ 楊明跟女友莊思明月前首次上庭。(經濟日報圖片)

楊明涉不小心駕駛及拒提供血液樣本 准保釋至12月中再訊

在11月6日楊明首次上庭，但因要等待辯方索取證人口供及醫療報告，故案件現押至下月再訊。

楊明雖捲入官司，不過暫未影響工作，早前有演演出新劇《我家無難事》、跟馬鍾鐘、王君馨等合作，不過當時開鏡記者會，楊明未有出席。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

【涉嫌醉駕】楊明隱藏半個月後IG首發文 為自己打氣：前路雖難行但至少也是一條路

楊明等待再上庭期間，近日終復工拍攝新劇《我家無難事》，日前跟王君馨在街上拍外景時，楊明接受媒體訪問，指現時心情尚可，始終官司未完結會有掛礙，但開工就會忘記。

他指早前因交通意外撞毀歷史古牆，感到內疚，已收到路政署通知，要賠償維修費約5000元，他稱希損毀程度可以能夠彌補。

▲ 早前拍攝另一新劇《伙記辦大事》。

被記者問到日後會否謝絕杯中物，楊明坦言不會，且酒不是毒品，而早前被指醉駕，他稱是部分媒體聯想，並非事實。

楊明又指今次是交通意外，駕車不小心難免會出意外，等如問他日後會否避免駕駛，便同樣不會。