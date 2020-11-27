【新冠肺炎】勞工處於12月1日至24日　繼續為外傭提供免費病毒檢測　

▲ 勞工處提供免費病毒檢測服務，予等待到新僱主家庭履新的外傭。（資料圖片）

​本港疫情持續，勞工處今日（27日）宣布，由12月1日至12月24日，繼續提供免費2019冠狀病毒病檢測服務，予等待到新僱主家庭履新的外籍家庭傭工。



勞工處發言人表示，自8月25日至11月21日，港府已為舊僱傭合約已屆滿或終止並正等待到新僱主家庭履新的外傭提供了兩輪免費2019冠狀病毒病檢測服務。為了讓更多外傭受惠，勞工處會繼續為該些外傭安排免費病毒檢測。

發言人指，如有外傭須入住住宿設施一段時間以等候轉換僱主，他╱她可於適當時候再次進行檢測，特別是到新僱主家庭履新前，並呼籲職業介紹所積極協助安排外傭前往臨時派發或收集點，以領取樣本收集包及交回樣本以作化驗，又建議僱主在新外傭到家庭履新前，要求外傭出示有效的陰性檢測結果。



符合資格的外傭可由12月1日起，前往位於灣仔杜老誌道20號灣仔運動場的臨時派發╱收集點以領取或交回樣本收集包，無須預約。臨時派發╱收集點的開放時間為星期一至星期六上午11時至下午4時。領取樣本收集包的最後日期為12月23日，交回樣本的最後日期為12月24日。



派發樣本收集包時，當值人員會要求外傭就使用檢測服務的資格提供簡單資料，例如香港身份證號碼及╱或護照號碼、入境事務處（入境處）發出的最新簽證上所顯示的檔案編號及逗留期限，或入境處就申請簽證╱以訪客身份延長逗留期限而發出的文件上所顯示的檔案編號╱申請日期等。

外傭應帶備相關文件，使身份核實過程更為順暢。他╱她們須簽署同意書以表示同意接受檢測，並確認其接受檢測服務的資格。領取樣本收集包後，外傭須於政府網頁（www.tgptest.gov.hk）登記個人資料，以便接收電話短訊通知檢測結果。如外傭有需要，當值人員亦可協助登記。外傭應在自行採集深喉唾液樣本當日內，將樣本交回臨時收集點。



檢測承辦商會將收集樣本送往化驗室作檢測。檢測承辦商不會收集或備存參加者的任何個人資料。檢測結果呈陰性的參加者會獲發電話短訊通知。檢測結果呈陽性的個案會被轉交衞生署衞生防護中心跟進，如確定為確診個案，衞生署會聯絡該名參加者。



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記者：郭詩詩