【開心速遞】TVB甘草陳勉良多次開國畫展　靠兒子走出喪妻陰霾重拾畫筆　　

▲ 陳勉良從影近半個世紀不言休。

在TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》演看更昌哥的甘草演員陳勉良，今年已70歲。陳勉良由1976年擔任臨時演員起，到今參與數以百計的劇集演出。

雖然他從沒接受正式表演訓練，但因為陳勉良演道友卻入型入格，曾獲TVB頒「另類好戲王 - 道友王」獎。另外，近年亦常演看更角色，所以成為了TVB劇「御用道友」或「御用管理員」。

不過鏡頭後的陳勉良卻是國畫大師，17歲開始習畫的他，獲獎無數，更曾到過世界各地舉行畫展，米雪、周勵淇、李香琴亦曾向他學藝。

為人低調謙虛的陳勉良接受TOPick專訪表示，從不介意由受人尊重的國畫老師，轉換成工作無定時的臨時演員，並很體諒主角的辛苦：「主角戲份一定多，凌晨2、3時拍完，朝早7時再繼續，所以他們真的需要時間休息，我們臨時演員最多2、3天，主角卻要直踩。」

他覺得既然選擇成為演員，便不要想其他，要完全投入工作：「有學生提議我拍外景時可以寫生，我說不可以，你自己在畫畫，但別人在拍戲，這樣很不專業。」陳勉良以身體力行，表現出敬業樂業。

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▲ 70歲的陳勉良為TVB「御用甘草」。（TVB截圖）

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TVB御用道友

幕前常常以「道友」形象示人的陳勉良，明白自己在飾演劇中的人物，並非真的在做壞事：「劉家良在劇中也經常做爛仔，其實他是一代武術宗師。」，所以陳勉不怕被定形，加上壞人的元素更多，令陳勉良用「好玩」形容。

從前一個演員無論時裝或是古裝都是演妓女，有次陳勉良聽到她說：「聽說演開妓女，監製便會不斷找你演妓女。」，他忍不住回應：「你有戲交，一定有其他機會做其他角色。」而往後半年，她持續做其他角色，想做回妓女也不行。

陳勉良道出每個人都希望得到好角色，但再奪目的鮮花也需要緣葉的襯托：「好像以前我們看粵語長片，很多人喜歡看形象正面的關德興，但奸人石堅同樣有人認識。」

▲ 陳勉良多演反派。（港台截圖）

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特約演員生活成就畫畫

年輕時，鍾情國畫的陳勉良並不特別喜歡演戲：「後來接觸特約演員的工作，我沒有管喜不喜歡，只是盡量做，叫做搵到一兩餐。」

漸漸地，陳勉良發現特約演員的好處：「特約演員不用每天開工的日子，我可以畫畫，開始覺得這樣的生活不錯，才開始對演戲有興趣。不敢說怎樣才是最好，因為道友角色很多人也做得到，只是不太想做。」

▲ 陳勉良獲獎無數。（湯炳強 攝）

遇上你太感恩

回顧自己的人生，陳勉良直言自己幸運。

1985年，陳勉良與拍拖7年的第一任太太結婚。當時快將40歲的他出動「親情牌」才能打動太太；「當時我狂催太太結婚，因為太太的父母離異，可能對她的心理有影響。由於她爺爺奶奶年紀很大，我便說：『如果我們不早點結婚，就有機會看不到。』，她想過後又覺得是，便答應了我的求婚。」

「遇到好的東西不放手」，是陳勉良的格言，和第一任太太相知到相戀，他覺得是自己最大的幸運：「以前常常演道友，人又乾瘦，有時特約演員拍劇、教畫和雕刻，很小時間陪她，收入又微薄，太太也沒有怨言，很難得。」

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可惜，第一任太太在2007年因癌症離世，她離開前最大的牽掛還是這位「畫痴」丈夫：「她生病仍為我的事勞心，告訴我要生小朋友，讓我的畫有人繼承，她永遠先想到我的事情。在她的鼓勵下，我通過朋友認識了現任太太。」



兒子成重拾畫筆良藥

在第一任太太離開後兩年，陳勉良大病了一場，令他幾乎不怎樣畫畫，後來現任太太為他生下兒子，令陳勉良重拾畫筆：「小朋友要讀書、奶粉錢，加上我身體變好，便重拾畫筆，開畫展。」

對於親自教兒子畫畫，陳勉良態度斬釘截鐵：「他沒耐性，很難學畫畫。」

▲ 陳勉良老來得子。（受訪者提供）

自認對畫畫呈瘋狂狀態的陳勉良，在跟老師學畫畫後，一個晚上只畫竹葉，能畫上3斤紙的底面，一瓶墨汁也被他畫乾：「書畫，我放滿四個六尺衣櫃，自己太鍾意了。」

不過陳勉良不會強制兒子繼承自己的衣缽：「不會強迫他，尤其是藝術，要經過艱苦的磨練才會有所成，將來覺得辛苦，難道他要怨你嗎？所以一定要他自己有興趣，不過他現在連看的興趣也沒有。」

▲ 70歲陳勉良拍劇依然博到盡。（《反黑路人甲》截圖）

由跑龍套開始從影近半個世紀，陳勉良至今仍然親力親為，永不言休的他認為最緊要精神：「退休後也要做運動令自己健康，所以對我來說和工作沒分別。」

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埸地：青丘軒

記者：鄭嘉瑤