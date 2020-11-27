【審計報告】審計署批旅發局旅客比例倚重內地客　彭耀佳稱會積極跟進38項相關建議

▲ 彭耀佳表示，局方非常重視審計報告和積極跟進38項相關建議。（資料圖片）

審計署本周三（25日）發表新一份審計報告，批評旅發局多年來未有致力開拓新旅客來源，過於倚重內地市場。旅發局主席彭耀佳表示，局方非常重視審計報告和積極跟進38項相關建議，又指大型活動屬香港旅遊品牌重要環節，吸引不同旅客專程到港參加，承認有關活動行政上有改善空間，會積極跟進署方意見做好。

審計署分析旅發局2014/15至2018/19年度各市場推廣開支後，發現投放於內地市場的開支為30.1%，超出工作計劃25%的預算分配率，又指出即使內地市場已佔整體訪港旅客人次逾7成，局方仍增加有關開支，由2014/15年後的3,900萬元，增至2018/19年的6,580萬元，增幅達68.7%。

報告亦指出，旅發局於2018/19年度用於舉辦大型活動及其市場推廣和宣傳工作開支總額為2.89億元，認為開支龐大，但卻未有設立評估機制，以了解活動可帶來的經濟效益等，建議旅發局研究是否適宜採用新的業績指標。

商務及經濟發展局局長邱騰華稱，近2、3年旅遊業面對很大挑戰，雖然旅遊數字看似很滿意，但很多時旅遊所產生的工作與市民處境出現很大困難，而今年旅客人次降至接近零，旅遊業面對前所未有的挑戰，目前更需要旅遊推廣，而旅發局是最重要的伙伴，會接納署方提出的建議，部分工作會在未來一、兩年逐步落實。

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記者：陳子謙