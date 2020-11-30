大灣區具備優質醫療服務 跨境生活保障更安心

國家衛健委早前發布的《2019年國家醫療服務和醫療質量安全報告》顯示，內地的醫療服務普及性和安全性正持續提升，主要健康指標總體上已居於中高收入國家之列。此外，內地疫情的持續受控，也反映其醫療技術已達世界級，香港人在內地已能享受到高質素的醫療保障。

根據報告顯示，中國在醫療服務能力、醫療服務效率、醫療質量安全水平正不斷提升。在內地大灣區城市之中，目前廣州有多達35間「三級甲等醫院」（中國最高等級的公立醫院），其次為深圳的16間，之後是佛山有12間，所以即使香港人移居大灣區，也可享用到優質的醫療服務。

醫藥股走勢看俏

事實上，中國醫療水準的提升，也可從中國的醫藥股走勢中見端倪，內地醫藥板塊自2019起穩步上揚，並已升至近5年高位。根據A股市場資料，有115間醫藥生物公司先後公佈了2020年第3季度業績預告，當中有多達56間表示預期盈利有所增長，22家表示盈利預減，從淨利潤的增減來看，已有超過一半的醫藥企業預告淨利潤增加。

疫情雖然打擊了不少行業，但不少基金經理仍然看好醫療及互聯網醫療類公司的未來發展，而與之相關的資產更是目前的投資内地熱門，有機會獲得超額收益 。中國的醫療主題基金正是目前投資内地的熱門題材，如能接受其投資風險，相關資產也是投資者值得考慮的選擇。

大灣區生活保障照顧周全

與此同時，中銀香港早已為方便香港人到大灣區内地9個城市生活，推出大灣區人身意外綜合保障計劃，接受以大灣區為居住地的人士投保，萬一投保人及其家人因意外而導致身體損傷，均能獲得財政上支援，減輕經濟負擔，安心休養。詳情可瀏覽：

https://www.bochk.com/tc/insurance/medical/accident.html

雖然港人目前未能直接買賣內地投資產品， 但香港金融管理局在6月時宣布，即將在粵港澳大灣區開展「跨境理財通」業務試點，屆時港人可直接通過在粵港澳大灣區的內地銀行開立投資專戶，購買內地銀行銷售的合資格理財產品，到時港人在內地投資就方便得多。



▲ 中銀香港的大灣區生活保障計劃，讓港人到大灣區内地9個城市生活時都獲得充足保障。

中銀香港將會配合跨境理財通政策的出台，而推出相關的產品和服務，全力支援推動大灣區金融市場互聯互通。事實上，為配合大灣區發展，中銀香港已推出多項粵港澳大灣區金融服務，便利港人在大灣區內的生活所需。詳情可瀏覽：https://www.bochk.com/tc/crossborder/personal/greaterbayarea.html

如欲了解更多大灣區或「跨境理財通」相關內容，請按此。

免責聲明：上述產品、服務受有關條款及細則約束，以上資料僅供參考，並不構成出售或邀請認購任何產品、服務的要約；亦不構成中銀香港向內地公眾積極推廣其「跨境理財通」服務。

（資料由客戶提供）

