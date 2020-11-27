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【缺德員工】用公共湯托匙撈一大勺珍珠漱口再吐回鍋　飲品店員工：抱著好玩的心態

食用安全 11:50 2020/11/27

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熱門 施政報告2020 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

台灣飲品店員工撈一大勺珍珠漱口再吐回鍋。

疫情期間更應注重衛生！台灣知名連鎖飲品店員工近日被揭在店內用公用湯匙，撈一大勺珍珠「漱口」，然後再吐回鍋中。帖文更寫著：「離職了可以發了！」，其絲毫不在意的態度令網民極度不滿。事件曝光後，涉事員工現身表示公司已對他們懲處。

網民於Facebook群組「爆料公社」貼上一名飲品店員工玩弄食物的影片。片中，該員工用公用湯匙，撈了一大勺珍珠「漱口」，然後再吐回鍋中，並寫著：「離職了可以發了！」

    點擊圖片放大
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影片中是一邊嬉笑打鬧，根本不覺得這在衛生上是很嚴重的事情，雖然說年少輕狂，但是這種事情拿來當玩笑，真的很不妥，而且還白目到po上網炫耀？

由於行為實在噁心，漠視公共衛生，網民馬上向公司投訴。

結果，留言中有一名疑似拍攝當事人現身回應，指當時是抱著好玩的心態才這樣做，並解釋當時已是凌晨12：19分，已經打烊，整鍋珍珠最後有倒掉，所以沒有顧客食到有口水的珍珠。而且公司已確定對他們懲處，希望網民能撤下影片。

不過仍有不少網民擔心：「誰知道在離職之前這段日子有多少人吃過他的口水呀？」、「8月多的影片現在才上傳才爆出來，所以是現在才離職嗎？」。

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責任編輯：羅嘉欣

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