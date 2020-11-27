【阿索的故事】蝦頭車廂演臨盆戲叫破喉嚨　袁富華岑珈其重演《喜劇之王》經典對白

▲ 《阿索的故事》蝦頭車廂臨盆叫破喉嚨，袁富華、岑珈其重演經典電影台詞。

由王菀之、姜皓文、梁漢文、蔡潔主演，葉念琛編導的新作《阿索的故事》，已於昨日（11月26日）正式上映，劇組希望能夠在疫症困境下為香港的觀眾發放正能量，在今日公開的製作特輯「愛情喜劇」篇，繼續為觀眾大放笑彈。

今日（11月27日）正曝光的片段中，飾演孕婦的楊詩敏（蝦頭），被岑珈其刺激到作動，在巴士車廂中大哭大鬧，化身外賣仔的岑珈其及站長袁富華更出盡千奇百怪的方法助她分心。

編導葉念琛表示，寫這場戲主要為了集齊一群舞台劇演員，包括蝦頭、鄧智堅、袁富華能夠盡情為觀眾上演一場「大龍鳳」。

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▲ （《阿索的故事》劇照）

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蝦頭指這個演員陣容非常難得：「因為大家都是舞台劇出身，所以會同樣用好高能量、較為浮誇的方式去演繹，令我拍攝的時候好投入。雖然嗌到差點失聲，但拍攝過程好好玩。」

袁富華亦表示：「拍攝葉念琛導演的作品真的很開心，每個演員都很盡興，想不到導演會在《阿索的故事》中，用另類方式重現『你唔係外賣仔』此經典場面！」他更呼籲各位觀眾要入場與他重溫經典。

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飾演男主角的姜皓文也表示很喜歡拍攝葉念琛的作品，因為平常要演繹的電影角色較為沉重，所以參演葉念琛的電影對他有減壓的作用。

他認為拍攝喜劇對他來說更有挑戰性：「喜劇的節奏較難去拿捏，而且一定要捉得準，否則整個笑話就會變得沒趣，所以演員在每個笑點背後，都下了很大苦功。」

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