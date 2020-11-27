【抑鬱重生】韓君婷歷摯親離世厭食曾陷低潮　不再介意破相自信人生更美麗

▲ 韓君婷自信開啟人生新一頁。

早前踏入45歲的韓君婷，近日在IG貼出比堅尼照片，自信笑容再加Fit爆身型，簡直明艷照人！不過，韓君婷的人生卻非一帆風順，更曾因減肥致身心受挫，又曾患上抑鬱症及厭食症，及因在家中不慎滑倒撞崩鼻，被外界狠批整容，連同男友因肝癌離世，歷盡無數人生考驗。

▲ 韓君婷大方在IG分享泳衣照。（Instagram圖片）

重新出發

經歷過不同的難關，韓君婷近年終於漸漸走出陰霾。今年在疫情影響下人人都留家抗疫，韓君婷就善用時間做運動，勤加操練令身型更Fit，並正面接受自己因意外更崩塌的鼻，積極面對人生。

她早前更在社交平台分享與友人外出玩樂的三點式泳衣照，大方自信騷靚身材。她接受傳媒訪問時指照片是送給自己的45歲生日禮物，並謂覺得自己身材可以更Fit更好。

而對於因意外崩塌的鼻，她又指不會再去修復，因為已接受破相亦沒有甚麼大不了。她又希望大家可以留意她的內在美，並感恩這次的意外令她有了動力去重整事業及重整人生。

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歷盡人生無數考驗

韓君婷早於1997年選亞姐奪亞軍出道（後替補為冠軍），她在2001年轉投TVB，拍攝過多套大熱劇集，如《窈窕熟女》、《奇幻潮》及《妙手仁心III》等。

不過，韓君婷早年卻有段時間因下圍肥胖，而被冠上「蘿霸」、「巨躉」等難聽的外號。之後她便成為纖體公司代言人，曾瘦身至只有80多磅。

但是卻在同時經歷了男友因肝癌離世的打擊，她患上抑鬱症及厭食症。

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▲ 韓君婷是亞姐亞軍。（Instagram圖片）

淡出娛圈轉行醫美

2010年末，韓君婷暫時退出娛樂圈移居新加坡，從事OL的工作。她又不幸於2014年在浴室滑倒撞歪鼻骨，由於因經濟問題未能及時治療，故令她破相。

她多年來四出求醫，但都未見成效，反被嘲整容失敗。其後跟她相依的母親於2018年離逝，令她更如跌入低谷。

之後，她重返香港但未能重返演藝圈，便轉行到醫學美容中心做OL，現時亦有拍攝下廚及化妝的短片做KOL，幫補收入。

▲ 韓君婷現時與蔡國威同居。（Instagram圖片）

韓君婷與「六合彩之子」的蔡國威成為密友，二人相交多年，因定期現身「A記同學會」的飯聚，而由舊同事昇華成「好朋友」。

近年，二人被拍到經常一同出入寓所，男方亦向傳媒直認二人已經同居，不過韓君婷相對低調，至今二人未正式公開戀情。