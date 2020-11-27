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【施政報告2020】珍寶海鮮舫捐予海洋公園　邱騰華：擬交NGO營運盼不影響公園財政

社會 12:07 2020/11/27

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熱門 施政報告2020 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

邱騰華見記者，交化施政報告內容。（陳國峰攝）

《施政報告》提出「躍動港島南」計劃，發展南區；其中珍寶海鮮舫業主已同意，無償把海鮮舫捐贈予海洋公園。商務及經濟發展局局長邱騰華稱，將招標引入非政府機構（NGO）協助營運，用於不牟利、社會公益事業，未必僅維持作酒樓或「食海鮮」用途，希望不會對海洋公園有額外財務負擔。

邱騰華稱，海洋公園的長遠營運方向，正在重新定位；其中保育及教育工作做得較好，有必要維持，但涉及大幅度資助。他又指出海洋公園的地理位置，因應港鐵南港島綫發展，令它十分接近市區；海洋公園毗連的海岸線，以及香港仔的漁港發展等，可一併發展，政府日後會跟海洋公園討論其發展方向。

邱騰華提到，珍寶海鮮舫今年3月結業，酒樓營運出現困難；但業主願意捐出海鮮舫，希望投入社會公益事業。倘海洋公園需「走出園外」發展，他形容今次是很好的合作機會。就珍寶海鮮舫日後營運方式，還要跟海洋公園商量，不會僅維持作酒樓或「食海鮮」用途，需配合海洋公園及南區整體發展。

至於對海洋公園的財政影響，邱稱海洋公園的「重生方案」，需否額外資源，他稱仍要審視；而珍寶海鮮舫將額外引入營運者，研究能否在不構成海洋公園的額外財政負擔下進行。他稱海洋公園具體的「重生方案」，期望明年初再向外界交代。

「躍動港島南」計劃是利用海洋公園，作為南區中心點，發揮包攬南區的旅遊路線。

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記者：蘇文軒

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