【2020聖誕節】又一城大抽獎送值逾37萬元Honda CR-V Turbo　6米風車塔打造歐陸小鎮成打卡熱點

▲ 又一城舉行大抽獎，憑抽獎券參加「幸運大抽獎」更有機會贏取全新Honda CR-V Turbo乙部，價值379,880元。（相片：又一城提供）

今年無法到歐洲過聖誕節，不妨到又一城滿載歐陸情懷的聖誕國度，遊歷聖誕歐陸小鎮。商場特別打造逾6米高的聖誕傳統旋轉風車塔，屆時風車塔將會緩緩轉動，糅合歐陸特式建築風格的小木屋、傳統教堂及火車站的設計，聖誕小鹿拉著雪橇歡迎遊人，展現傳統聖誕小鎮的冬日氣息。

在聖誕小鎮旁放置了乍紅乍綠的時光隧道，以及一列滿載聖誕禮物的歐陸火車，讓人仿如置身歐洲街頭，隨著車軌緩緩踏上以德國城鎮火車站鐘樓設計的聖誕舞台，舞台背後更設置聖誕小屋合照區，讓異國風情立體地呈現眼前，充滿節日氣氛。

除了聖誕裝飾，商場更特別邀請國際級奇藝表演團親臨獻技，集經典聖誕故事的有趣情節，配上連場別開生面的精湛技藝，精心打造兩個極具娛樂性的歌舞匯演，帶領遊人走進歐陸聖誕國度。

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另外，2020年12月1日至27日期間，商場顧客於手機下載又一城手機應用程式，免費登記成為My FESTIVAL會員後，於又一城最少兩間不同商戶以信用卡、借記卡、易辦事、銀聯卡或八達通卡購物並出示有效My FESTIVAL電子會員號碼，即日消費滿2,500元至4,999元*，即可獲贈名貴洋酒乙支#及抽獎券乙張。

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而即日消費滿5,000元至7,999元*，即可換領「BEYORG有機護膚品及純棉毛巾套裝」乙套或「豪華聖誕美食禮物籃」乙個#及抽獎券乙張；即日消費滿8,000*元或以上，即可獲得300元又一城購物禮券#及抽獎券乙張。每位會員每日最多可換領每個消費級別之禮遇乙次#。

憑抽獎券參加「幸運大抽獎」更有機會贏取全新Honda CR-V Turbo乙部，價值379,880元。

#禮品換完即止（抽獎券除外）。受條款及細則約束。

*最多可累積四套即日商戶收據及每張單據須為500元或以上（小費付款除外）。

又一城「My Christmas FESTIVAL」

聖誕佈置：11月26日至12月31日（10am - 11pm，LG2層）



聖誕獎賞：12月1日至27日（11:30am - 10pm，UG層禮品換領處）



聖誕奇藝表演：12月5、6、12、13、19、20及24 - 27日（2pm、4pm及6pm，LG2層聖誕舞台）

記者：陸明敏