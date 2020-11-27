【勇敢男孩】52名小六生旅行遇渡輪觸礁沉沒　男孩一個果斷舉動令全員獲救

▲ 勇敢男孩一個舉動，救了全船所有同伴。

遇上意外面對生死關頭，最重要的保持冷靜。近日日本有一艘載有62名小學生和教職員的渡輪，意外觸礁沉船，過程只有短短10分鐘。不過令人吃驚的是，事件中沒有任何人員傷亡，全靠一群機智冷靜的小學生，最終全員獲救。

據日本媒體報道，事發於11月19日，日本香川縣坂出市立川津小學52名6年級學生，與10名教職員，乘坐一艘觀光船進行休學旅行。然而，船隻行駛期間與漂流物相撞，船艙進水開始沉沒。當地海警於下午4時40分接到救援請求，緊急趕往協助。

▲ 小學生站在沉沒的船上等待救援。（影片截圖）

船隻沉沒前僅10分鐘逃生

發生撞擊後，所有人登上船頂避難，直至船隻完全沉沒，過程只有短短10分鐘。在如此短的時間內，救援人員根本無法及時趕到，然而船上所有人卻最終獲救。

校長在事後記者會上引述隨行老師表示，在撞擊發生後，船長發現船艙有下沉跡象，於是向船上所有人員發出避難至船頂的指示。不過，由於船隻沉沒時，會將人吸入海底，所以他亦向身穿救生衣的孩子們呼籲，要求他們從速由船上跳離。

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勇敢學生：我先跳下去

面對突如其來的沉船意外，生死關頭之際，大人都會害怕，更何況是小孩，然而這批孩子的做法卻令人刮目相看。有一名男學生聽見船長的話後，自告奮勇地給其他同學做示範，

我先跳下去，你們就和我一樣。

該名男學生大喊呼籲後，就毅然地跳下水，在互相鼓勵之下，有一半學生都勇敢地跳進海中。

在事件中協助救援的漁民岩中優次憶述，當時他在距離事發現場約一公里的位置，準備捕魚的餌料，但發現渡輪不對勁，於是與其他漁民前往協助。在他到達時，船隻幾乎已經沉沒，大部分孩子都站在浮起來的船頂上等待。

▲ 救人漁民被小學生勇敢的舉動感動。（影片截圖）

學生向救援漁民道謝

岩中優次慢慢靠近沉船，為免引起恐慌，他盡量以冷靜的語氣呼籲孩子一個個慢慢游過來，但孩子們都很害怕，只有一部分人跳海游向漁船。就在他苦惱之際，已經到達漁船的孩子不斷鼓勵未跳水的孩子，

沒事的，沒事的，快過來這邊。

在同伴的幫助和鼓勵下，孩子陸續被救上船，岩中優次都表示非常感動，那個場景至今仍歷歷在目。而在所有人獲救後，孩子們更齊聲向岩中優次鞠躬道謝，令他心頭一暖。

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責任編輯：王明芳