【子宮頸癌】女子喉嚨痛頸部有腫塊　確診子宮頸癌末期癌細胞轉移至頸部淋巴

▲ 女子喉嚨痛頸部有腫塊，確診子宮頸癌末期癌細胞轉移至頸部淋巴。

喉嚨痛有機會是癌症的警號！台灣一名婦人早前因喉嚨不適、肩膀痠痛，起初她選擇喝中藥舒緩，但情況未有改善，後來更覺得頸部有腫塊，求醫檢查後發現患子宮頸癌末期，並已轉移到頸部淋巴。

婦產科醫生陳保仁於節目《醫師好辣》中分享一個案例，指一名56歲婦人近日感到喉嚨不適、肩頸痠痛，即使喝了中藥、做水療仍未能舒緩，不久後更感到喉嚨有異物腫起，於是求診耳鼻喉科。

由於頸部莫名其妙長出腫塊時，很大機會是淋巴結出現問題，醫生立即為婦人進行切片檢查，結果發現她患扁平細胞癌，且由其他地方轉移，一般是肺部或子宮頸。

後來婦人被轉介至婦產科，經檢查後診斷為子宮頸癌第4期，癌細胞已轉移至頸部淋巴。她指自己本身已有一段時間沒接受子宮頸抹片檢查，但由於陰道沒有異常出血，加上甚少發生性行為，故不以為意。

後來婦人接受電療和化療，康復進度良好，且幾乎沒有副作用，目前已經健康活到70歲。陳保仁提醒，若頸部出現問題，有機會是癌症的轉移，但癌細胞來源或有所不同，建議盡早求醫檢查和治療。

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子宮頸癌症狀

根據衞生署資料，早期的子宮頸癌和不正常的細胞病變可能沒有任何症狀 。最普通的症狀是不正常的陰道出血，包括陰道在以下情況出血：

在兩次經期之間

在性交時或之後

在更年期後

其他症狀包括：

陰道排出難聞的分泌

盆骨痛楚 、背痛（如影響神經或骨骼）

小便出血或痛楚（如影響泌尿系統）

腳腫（如影響淋巴系統）

全身疲倦和體重下降

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責任編輯：羅嘉欣