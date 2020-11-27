【2020聖誕節】奇華推Sanrio男團聖誕禮盒　購HAPIDANBUI套裝可做善事

不一樣的2020年接近尾聲，滿載歡樂的聖誕節將即來臨，是時候要準備聖誕禮物。奇華餅家今年首度與Sanrio男團HAPIDANBUI合作，推出賣相精緻的「HAPIDANBUI聖誕禮盒」。此外，更特別推出「DIY聖誕曲奇禮盒」，讓你可與摯親良朋開心度佳節。

奇華餅家與Sanrio男團HAPIDANBUI合作，攜手推出設計特別的「HAPIDANBUI聖誕禮盒套裝」，成員包括滿有個性的Bad Badtz-Maru (XO仔)、活潑好動的Pochacco (PC狗)、擅長唱歌和跳舞的Ahiru No Pekkle (AP鴨)、性格開朗的Kerokerokeroppi (Keroppi)、搞笑又浪漫的Hangyodon (水怪) 及自信滿滿的Tuxedo Sam。

禮盒套裝內的美食就有香脆的朱古力酥、辛香煙韌的薑味花生軟糖，還有及設計精緻的隔熱手套及圍裙，每個角色均以充滿聖誕氣氛的服飾悉心裝扮，造型既搞笑又可愛。

現在可以優惠價每套138元 (原價216元) 便可以帶他們回家，陪伴你歡度這個愉快的節日，男團HAPIDANBUI粉絲們絕對不容錯過！

▲ 「HAPIDANBUI聖誕禮盒套裝」包括圍裙，十分精美。(餅店提供)

此外，每售出「HAPIDANBUI聖誕禮盒」或套裝一份，奇華餅家將捐贈港幣五元予「願望成真基金」作公益用途，讓大家可以在這個普天同慶的節日裡，把歡樂及關懐分享給患病的小朋友，為他們送上點點暖意。

▲ 「HAPIDANBUI聖誕禮盒套裝」包括隔熱手套。(餅店提供)

此外，每售出「HAPIDANBUI聖誕禮盒」或套裝一份，奇華餅家將捐贈港幣五元正予「願望成真基金」作公益用途，讓大家可以在這個普天同慶的節日裡，把歡樂及關懐分享給患病的小朋友，為他們送上點點暖意。

▲ 「DIY聖誕曲奇禮盒」 (每盒88元)

另外，奇華同時推出全新節日限定「DIY聖誕曲奇禮盒」 (每盒88元)，除了禮盒外形設計以聖誕樹為主題外，禮盒內盛載著香濃可口的心形朱古力曲奇及微辛香甜的星形薑味曲奇，讓你可感受到甜蜜的滋味。此外，隨盒更附有粉紅色及白色朱古力筆，讓你親手為摯愛畫上尊屬的窩心圖案或祝福語句，成為非一般的聖誕禮物。

查詢：2785 6066

記者：Mabel