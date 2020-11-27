  • 25°C
香港時間 : 20201127日 (五) 13:14
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 施政報告2020 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【留家抗疫】本地樂隊Dear Jane夥Kiehl's辦慈善音樂會　明午網上直播可免費收聽【內附連結】

休閒消費 12:15 2020/11/27

分享：

熱門 施政報告2020 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

護膚品牌Kiehl's跟本地樂隊Dear Jane舉辦「Kiehl's x Dear Jane Sound of Care」網上直播慈善音樂會。（品牌提供）

來自美國的護膚品牌Kiehl's一向積極推動慈善活動，最新企劃是請來本地樂隊Dear Jane舉辦「Kiehl's x Dear Jane Sound of Care」網上直播慈善音樂會，受惠機構為LoveXpress，籌款目標為港幣10萬元，為本地自閉症兒童提供早期培訓的支援。音樂會日期為明天，大家只要登入網上專頁，就可以免費收聽。

Kiehl's是次慈善企劃邀請了本地流行樂隊Dear Jane一同參與，寄望藉「Kiehl's x Dear Jane Sound of Care」網上直播慈善音樂會，一方面喚起社會大眾對自閉症兒童的關懷，另一方面透過音樂為大家送上一個溫暖的節日。Dear Jane將會演繹一連串的熱門歌曲及聖誕經典歌曲，籌款目標為港幣十萬元，受惠機構LoveXpress，致力為本地自閉症兒童提供早期培訓的支援，令他們打好融入社會的基礎。

#CarewithKiehls節日限量慈善套裝包括特效保濕乳霜、金盞花植物精華爽膚水及醫學維C淡斑精華等。（$710）（品牌提供）

#CarewithKiehls節日限量皇牌慈善套裝包括醫學維C淡斑精華及3件旅行裝產品。（$710）（品牌提供）

每款#CarewithKiehls節日限量皇牌慈善套裝均以精美聖誕禮盒盛載，更添節日氣氛。（品牌提供）

於倒數慈善音樂會舉行前，品牌率先在Facebook專頁邀請公眾一同參加「心底話」歌詞生成器，為大家提供一個表達心意的平台。只要進入Kiehl's Facebook專頁，利用Dear Jane經典歌曲的歌詞進行Mix and Match，組合出自己對摰愛的窩心字句，更有機會被Dear Jane選中，於直播讀出你的心聲。

Kiehl’s 同時亦於11 月28 日同步推出 #CarewithKiehls 節日限量慈善套裝及 #CarewithKiehls 節日限量皇牌慈善套裝（只限於海港城港威商場3306A號舖及海港城海運大廈Facesss發售），所得淨收益將撥捐LoveXpress。

「Kiehl's x Dear Jane Sound of Care 網上慈善音樂會」

日期 ：2020 年11 月28 日（星期六）

時間 ：下午5 時30 分至6 時

直播平台：Kiehl's Since 1851香港區Facebook專頁Dear Jane Facebook專頁 或 海港城Facebook專頁 

記者︰Maria

相關文章

【慈善活動】海港城夥香港血癌基金籌款招募小會員　拍攝聖誕表演有機會現身商場戶外大屏幕【內附連結】
11:34 2020/11/10
【慈善活動】海港城夥香港血癌基金籌款招募小會員　拍攝聖誕表演有機會現身商場戶外大屏幕【內附連結】
【商場展覽】海港城美術館首辦兒童設計作品展　小學生展才華製作特色鞦韆顯童趣
11:48 2020/11/13
【商場展覽】海港城美術館首辦兒童設計作品展　小學生展才華製作特色鞦韆顯童趣
【銀河修理員】Dear Jane開騷分享男人的浪漫　疫情下以歌紀錄愛與感情
16:47 2020/11/17
【銀河修理員】Dear Jane開騷分享男人的浪漫　疫情下以歌紀錄愛與感情
正能量 Dear Jane 海港城 美容 美容產品 音樂會 樂隊 尖沙咀

最高瀏覽

【母子戀】62歲婦嫁26歲小鮮肉相愛3年　為求登對瘋狂整容隆鼻去皺紋減齡
17:46 2020/11/24
【母子戀】62歲婦嫁26歲小鮮肉相愛3年　為求登對瘋狂整容隆鼻去皺紋減齡
【周星馳于文鳳案】首度公開談前女友關係　女粉絲庭外等星爺：可唔可以打畀我
17:54 2020/11/25
【周星馳于文鳳案】首度公開談前女友關係　女粉絲庭外等星爺：可唔可以打畀我
【母子情深】黃建東媽媽熱愛跳社交舞　東東大膽問母親：收埋幾多小鮮肉陪跳舞
12:21 2020/11/25
【母子情深】黃建東媽媽熱愛跳社交舞　東東大膽問母親：收埋幾多小鮮肉陪跳舞