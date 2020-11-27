【留家抗疫】本地樂隊Dear Jane夥Kiehl's辦慈善音樂會　明午網上直播可免費收聽【內附連結】

▲ 護膚品牌Kiehl's跟本地樂隊Dear Jane舉辦「Kiehl's x Dear Jane Sound of Care」網上直播慈善音樂會。（品牌提供）

來自美國的護膚品牌Kiehl's一向積極推動慈善活動，最新企劃是請來本地樂隊Dear Jane舉辦「Kiehl's x Dear Jane Sound of Care」網上直播慈善音樂會，受惠機構為LoveXpress，籌款目標為港幣10萬元，為本地自閉症兒童提供早期培訓的支援。音樂會日期為明天，大家只要登入網上專頁，就可以免費收聽。

Kiehl's是次慈善企劃邀請了本地流行樂隊Dear Jane一同參與，寄望藉「Kiehl's x Dear Jane Sound of Care」網上直播慈善音樂會，一方面喚起社會大眾對自閉症兒童的關懷，另一方面透過音樂為大家送上一個溫暖的節日。Dear Jane將會演繹一連串的熱門歌曲及聖誕經典歌曲，籌款目標為港幣十萬元，受惠機構LoveXpress，致力為本地自閉症兒童提供早期培訓的支援，令他們打好融入社會的基礎。

▲ #CarewithKiehls節日限量慈善套裝包括特效保濕乳霜、金盞花植物精華爽膚水及醫學維C淡斑精華等。（$710）（品牌提供）

▲ #CarewithKiehls節日限量皇牌慈善套裝包括醫學維C淡斑精華及3件旅行裝產品。（$710）（品牌提供）

▲ 每款#CarewithKiehls節日限量皇牌慈善套裝均以精美聖誕禮盒盛載，更添節日氣氛。（品牌提供）

於倒數慈善音樂會舉行前，品牌率先在Facebook專頁邀請公眾一同參加「心底話」歌詞生成器，為大家提供一個表達心意的平台。只要進入Kiehl's Facebook專頁，利用Dear Jane經典歌曲的歌詞進行Mix and Match，組合出自己對摰愛的窩心字句，更有機會被Dear Jane選中，於直播讀出你的心聲。

Kiehl’s 同時亦於11 月28 日同步推出 #CarewithKiehls 節日限量慈善套裝及 #CarewithKiehls 節日限量皇牌慈善套裝（只限於海港城港威商場3306A號舖及海港城海運大廈Facesss發售），所得淨收益將撥捐LoveXpress。

「Kiehl's x Dear Jane Sound of Care 網上慈善音樂會」

日期 ：2020 年11 月28 日（星期六）

時間 ：下午5 時30 分至6 時

直播平台：Kiehl's Since 1851香港區Facebook專頁、Dear Jane Facebook專頁 或 海港城Facebook專頁

記者︰Maria