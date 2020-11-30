【疫中寧養】夫婦相伴近50年老公突罹腦癌　疫情下太太每日探訪誓相伴到最後

▲ 張太每天不辭勞苦探病，數小時陪伴對病人及家人來說都是最大慰藉。

疫情持續一年，醫院限制探病安排，部分晚期病人可能臨終也見不到親人一面。68歲的張生張太是較幸運的一群，張生去年發現罹患腦癌，輾轉由入院，在家中休養，再到半年前獲安排入住香港防癌會賽馬會癌症康復中心。入住中心後，張太每天不辭勞苦探病，數小時的陪伴對病人及家人來說，都是心靈上最大的慰藉。

「老豆，我嚟咗啦，今日好叻仔喎。」對著久病在床、不能進食言語的張生，張太言談間總是帶著明朗鼓勵的語調。

▲ 張太每天風雨不改來探張生。（程志遠攝）

明年就是金婚（結婚50周年）紀念，張太談起夫妻相處點滴，笑稱老公很懂情趣，每逢結婚周年、生日都會送上一束花，有時會送頸鏈、戒指等小禮物。家中佈置處處充滿回憶，張太習慣出主意，張生就會幫忙製作家具。

▲ 每年生日和結婚周年紀念，張太必然收花。（受訪者提供）

張生也很疼女兒，張太談起：「女兒出社會工作後，家中碗碟都是他洗，一洗就洗了20多年，洗碗後他還會幫我抹好廚房。」勞碌半生養大3個女兒，原以為可安享晚年，去年底張生卻記性轉差，認不出路，外出更莫名左閃右避。女兒一問之下，他說看見右邊有影，怕撞到。家人心生疑惑，帶他去看醫生，卻驚聞噩耗：

醫生說他腦有膠質瘤，約3.8cm大小，生在腦前位置，割不清。如果割清會四肢癱瘓，是很惡的腦瘤。

確診不到兩星期，張生就被安排動手術。醫生覆診時提議，他可同步進行化療結合電療。由3月開始化療，張生每況愈下，不能走動和進食，持續痾嘔，日常生活無法自理。這一切張太看在眼裡，於是在完成30次化療後，她毅然決定放棄繼續，不想丈夫再飽受治療副作用之苦。

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患病前二人形影不離，連老街坊也會笑稱張生是「跟得先生」。健康無常，張太稱自己已哭得太多，但提到老公現況依然悲從中來：

這是現實，要接受，你不接受又如何？我寧願他整天癡呆，甚麼也不懂，不知我是誰，我還好過一點。他現在這樣，我更捨不得。

經女兒尋求外間支援，張生今年6月初獲安排入住香港防癌會賽馬會癌症康復中心。適逢當時張太要做眼部手術，女兒又出嫁在即，中心適切安排為張太一家抒緩不少壓力。

▲ 鍾嘉寶稱，希望在病人仍有感知時，可以跟家人度過一些時間。（沈佩珊攝）

因應新冠肺炎疫情，中心在探病方面作出恩恤安排。香港防癌會賽馬會癌症康復中心護理主管鍾嘉寶指，疫情下公立醫院限制探訪，但許多晚期病人家屬心知不樂觀，都很著急，希望將病人轉介至中心。

鍾嘉寶稱，對絕症病人及家人來說，每一次見面都不知會否是最後一面，無人預算到病人何時離世：「衞生署建議所有院舍不要安排探訪，但因為我們主力寧養服務，除了照顧病人身體需要外，也照顧病人心靈、社交及家庭需要。如果病人情況較差，可視情況容許每日一位家人，來陪伴走過人生最後一程。」

▲ 張太直言，見多一面最緊要。（程志遠攝）

目前中心規定探病人士需申報TOCC（旅遊、職業、接觸及群聚史）並測量體溫，恩恤探訪時間為中午12時至下午6時，張太把握這數小時，每天陪伴已不能說話的張生身旁，日花近1.9個小時為他按摩，舒展筋骨。

這裡探病時間長，已幫到很多。始終是自己人，見多一面最緊要。會留到最後才走，盡量陪著他。

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張太提到，自己手腳有舊患，丈夫過去在家中化療，日常需要她餵食、清理大小便、沖涼，令她心力交瘁，亦消瘦不少。她也想過帶丈夫回家貼身照顧，但力有不逮：

我每天都來探他，做到我當然希望自己做，能做到是我福氣。我很希望接他回家，但我做不到。

訪問期間，張太多次盛讚中心護士、職員很友善，對她和丈夫都會嘘寒問暖：「能來到這裡已很感恩。」也許，對一些重症或晚期病人來說，適時陪伴和窩心問候，更勝一切。

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記者：陳昊淋